Sony bringt noch ein God of War für die alte PS4 

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Ja, die PlayStation 4 lebt noch. Selbst Sony bringt 13 Jahre nach Release einen frischen Titel für ihre alte Konsole, die immerhin 117 Millionen Exemplare abgesetzt hat (via Sony). Am 16. November erscheint für die PS4 nämlich ein Port von God of War Sons of Sparta. Der Titel erschien im Frühjahr ursprünglich exklusiv für die PlayStation 5. An der Grafik-Power dürfte es nicht gelegen haben, handelt es sich doch um ein 2D-Abenteuer im Pixel-Look. Damit sind alle Teile des Franchise-Reboots auf PlayStation 4 spielbar.

Gleichzeitig wurde neuer Content für Sons of Sparta angekündigt. Wer den Titel durchgespielt hat, soll einen neuen Hermes Mode bekommen, der wohl für Fans von Speedruns gemacht ist. Dort läuft während mehreren Hindernisparcours ein Timer, der Bestzeiten in einer Rangliste speichert. Mit dem Erebus Mode kommt laut Aussendung zudem ein neuer Schwierigkeitsgrad hinzu. Sowohl Kratos als auch seine Gegner fallen dort nach nur einem Schlag.

God of War Sons of Sparta erscheint für PS4 – aber was war das doch gleich?

Im Februar hat Sony das Spin-off überraschend direkt nach seiner Ankündigung für die PS5 im PlayStation Store veröffentlicht. Spielerisch will der Titel als sogenanntes Metroidvania in dieselbe Kerbe wie Hollow Knight oder Castlevania: Symphony of the Night schlagen. Sprich, Kratos sammelt Fähigkeiten, um langsam ein riesiges 2D-Labyrinth mit vielen feindlich gesinnten Monstern zu erobern.

Danach lief der Titel ein wenig unter dem Radar. Einerseits wurde er von der gleichzeitigen Ankündigung der God of War Trilogy überschattet, einem vollständigen Remake der ersten drei Ableger. Außerdem kam God of War Sons of Sparta bei den Kritikern nicht sehr gut weg – auf Metacritic hat es den niedrigsten Wertungsdurchschnitt der Serie. Trotz schönen Pixelkulissen im antiken Griechenland und einfallsreichen Power-ups fiel das Gameplay im Vergleich mit der Konkurrent teilweise etwas weichgespült aus. Laut Sony handelte es sich aber um ein Herzensprojekt der Entwickler.