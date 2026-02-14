God of War Trilogy Remake für PS5 angekündigt – TC Carson kehrt als Kratos zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Jetzt ist es offiziell: Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studio haben ein God of War Trilogy Remake für PlayStation 5 (PS5) angekündigt. Ein Release-Datum gibt es noch nicht. Laut Entwickler befindet sich das Projekt aktuell in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Doch allein die Bestätigung sorgt bei Fans für Gänsehaut, besonders wegen einer entscheidenden Rückkehr: TC Carson ist wieder Kratos.

Das Remake umfasst:

Werbung

God of War

God of War II

God of War III

Damit kehrt PlayStation zu den brutalen griechischen Ursprüngen der Reihe zurück, lange vor der nordischen Neuausrichtung mit God of War (2018) und God of War Ragnarök. Und genau das dürfte viele PlayStation-Fans von damals freuen. Während die neueren Teile stärker auf Emotionen, Vater-Sohn-Dynamik und ruhigeres Storytelling setzen, war die ursprüngliche Trilogie kompromisslos: Chaosblades, Quick-Time-Events und pure, ungefilterte Wut.

TC Carson kehrt als Kratos zurück!

Besonders brisant: TC Carson übernimmt erneut die Rolle des Kratos. Nach der Neuausrichtung 2018 wurde Carson durch Christopher Judge ersetzt, was hervorragend funktionierte, aber eben eine andere Interpretation der Figur darstellte.

Jetzt kehrt die originale Stimme zurück. Für viele Fans ist das mehr als nur Nostalgie. Es ist ein Zeichen, dass Santa Monica Studio die Identität der alten Spiele respektiert. Und ja, allein dieser Fakt macht das Projekt sofort spannender.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Was erwartet uns technisch?

Offizielle Details zur Umsetzung gibt es noch nicht. Da sich das Projekt in einer frühen Phase befindet, bleibt vieles Spekulation. Realistisch wären neue Assets, eine überarbeitete Kamerasteuerung, typische PS5-Features wie 3D-Audio und haptisches Feedback, Performance-Optionen in 60fps oder sogar höher. Bleibt die fixe Kameraperspektive der alten Spiele erhalten oder wagt Santa Monica eine Modernisierung im Stil der neueren Teile? Das wissen wir derzeit noch nicht.

Die Ankündigung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Die Marke God of War ist stärker denn je, insbesondere da eine TV-Adaption ansteht mit gleich zwei bestätigten Staffeln. Gleichzeitig wächst der Wunsch vieler Fans, die Ursprünge der Reihe in moderner Form neu zu erleben. Zudem befindet sich die Serie nach Ragnarök erzählerisch in einer offenen Phase. Ein Remake der Trilogie könnte perfekt die Zeit überbrücken und neue Spielerinnen und Spieler an die Geschichte des „alten“ Kratos heranführen. Außerdem gab es vor wenigen Tagen einen „Shadow-Drop“ eines 2.5D-Spiels.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!