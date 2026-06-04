Donkey Kong 64 wurde endlich zu den Nintendo Classics hinzugefügt!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo hat sein Angebot von Nintendo Classics abermals erweitert. Ab heute kann Donkey Kong 64 mit dem Nintendo Switch Online Erweiterungspaket wieder gespielt werden. Donkey Kong 64 war das letzte große Donkey Kong Abenteuer, welcher von der Traumfabrik Rare für Nintendo entwickelt worden war. Es war das erste 3D-Abenteuer für den beliebten Gorilla. Manche Module des Titels gab es sogar in gelb.

Donkey Kong 64

In Donkey Kong 64 übernimmt man die Rolle von 5 verschiedenen Kongs: Donkey Kong, Diddy Kong, Chunky Kong, Lanky Kong und Tiny Kong. Zusammen müssen sie die Insel vor Kremlingen und dessen Anführer King K. Rool beschützen. Der Titel kombiniert klassisches Plattforming mit Rätseln, Sammeln von Objekten und Minispielen. Besonders die hohe Anzahl der Sammelobjekte, als auch die weitläufigen Level machen den Titel zu einem, wenn nicht dem umfangreichsten 3D-Abenteuer auf dem Nintendo 64. Was viele an der Neuveröffentlichung überraschen wird, ist der brandneu implementierte Mehrspieler-Modus mit lokalem Splitscreen.

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Rare Returns

Dank der Einigung mit Nintendo, durften sämtliche Videospiele von Rare wieder auf eine Nintendo Konsole zurückkehren. Die Firma ist nämlich im Jahr 2002 von Microsoft aufgekauft worden, weswegen es sehr unwahrscheinlich war Rare Spiele wieder auf einer Nintendo Plattform zu sehen. Allerdings hat die Zeit gezeigt, dass sich alle beteiligten Firmen einigen konnten. So kann man auch GoldenEye 007 wieder den aktuellen Nintendo Konsolen spielen. Mit Donkey Kong 64 sind die bereits spielbare Donkey Kong Country und Donkey Kong Land Reihen vollends abgerundet worden.

Nintendo Classics

Nintendo setzt nach Jahren konsequent die Erweiterung seiner Videospielklassikerbibliotheken fort. Mittlerweile nennt Nintendo die Sammlung passend Nintendo Classics. Besonders die Nintendo 64 Titel profitieren auf der Switch 2 mit zusätzlichen Funktionen, wie verbesserten Optionen in Steuerung und Komfort. Die Videospielklassiker werden nicht regemäßig, dafür sukzessiv für alle Plattformen immer wieder erweitert.

Wir sind gespannt, welche Titel als nächstes kommen werden. Dabei haben wir besonders die neueren Konsolen ins Auge gefasst: der GameCube und der Virtual Boy. Auf dem Nintendo 64 warten wir nun noch auf den letzten großen Klassiker von Rare: Diddy Kong Racing.

Quelle: youtube.com via NintendoAmerica