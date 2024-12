Donkey Kong Land 3 wird Teil von Nintendo Switch Online

Nintendo hat die Bibliothek der Nintendo Switch Online Game Boy Classics erneut mit einem Spiel erweitert. Mit dem neuesten Update ist der Game-Boy-Klassiker Donkey Kong Land 3 nun für Abonnenten des Services erhältlich. Der Titel ist der dritte Teil der Donkey-Kong-Land-Reihe und wurde ursprünglich 1997 von Rare für den Game-Boy veröffentlicht. In diesem Spiel übernehmen Dixie Kong und ihr Cousin Kiddy Kong die Hauptrolle, während DK und Diddy Kong auf der Suche nach der sagenumwobenen „Verlorenen Welt“ sind. Dixie und Kiddy müssen sich durch 36 Level voller Kremlings und Hindernisse kämpfen, um die Geheimnisse der „Verlorenen Welt“ zu lüften.

Die Nintendo-Switch-Online-Bibliothek hat in letzter Zeit mehrere Klassiker hinzugefügt, darunter Donkey Kong Land und Donkey Kong Land 2, und die Fans freuen sich über die Rückkehr dieser beliebten Spiele. Mit der Hinzufügung von Donkey Kong Land 3 wird die Trilogie jetzt komplettiert. Neben der Erweiterung der Game-Boy-Bibliothek hat Nintendo auch angekündigt, dass Tetris, ein weiterer Klassiker, der ursprünglich für das NES veröffentlicht wurde, am 12. Dezember 2024 in die NES-Bibliothek aufgenommen wird. Diese Ankündigung zeigt, dass das Unternehmen weiterhin bestrebt ist, seine Abonnenten mit einer Vielzahl von Retro-Spielen zu versorgen. Die Mitgliedschaft bietet Zugang zu einer umfangreichen Sammlung von klassischen Titeln. Die Mitgliedschaft ist in verschiedenen Paketen erhältlich, darunter ein Probeabonnement und ein Erweiterungspass, der Zugang zu den zusätzlichen Klassikern ermöglicht.

Folge uns bei Google News

Donkey Kong Land 3 kehrt auf die Switch zurück

Fans der DK-Reihe freuen sich besonders über die Rückkehr von Dixie und Kiddy Kong, die mit ihren einzigartigen Fähigkeiten und tierischen Freunden die Abenteuer in den Leveln meistern müssen. In den sozialen Medien haben sich viele Spieler über die Erweiterung der Bibliothek gefreut und teilt ihre Erinnerungen an die Spiele. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Klassiker Nintendo in Zukunft hinzufügen wird und wie die Community darauf reagiert.

Hier geht es zu unserem ausführlichen Game Review zu LEGO Horizon Adventures.

Quelle: youtube.com via Nintendo DE