Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Dass Grand Theft Auto 6 sämtliche Verkaufsrekorde brechen dürfte, gilt für viele Branchenexperten und Insidern längst als ausgemacht. Eine neue Prognose geht nun aber noch deutlich weiter: Demnach könnte Rockstar Games bereits innerhalb der ersten Verkaufswoche rund 5 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen. Sollte diese Schätzung eintreffen, würde GTA 6 sämtliche bisherigen Rekorde der Spielebranche in den Schatten stellen.

Die Prognose stammt von Newzoo, einem auf die Videospielbranche spezialisierten Marktforschungsunternehmen. Die Analysten rechnen jetzt damit, dass sich GTA 6 bereits in den ersten sieben Tagen rund 65 Millionen Mal oder mehr verkaufen könnte. Zusammen mit dem Verkaufspreis und möglichen Sondereditionen würde das zu einem Umsatz von etwa 5 Milliarden US-Dollar führen.

Schon vor dem Release schreibt GTA 6 Geschichte

Bereits die Vorbestellungen deuten darauf hin, dass der Open-World-Blockbuster außergewöhnliche Dimensionen erreichen könnte. Frühere Marktanalysen gingen davon aus, dass GTA 6 allein durch Vorbestellungen innerhalb kürzester Zeit Milliardenumsätze erzielen würde. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, könnte das Spiel den legendären Start von GTA 5, das 2013 innerhalb von drei Tagen die Milliardenmarke knackte, deutlich übertreffen.

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Hinzu kommt, dass Rockstar Games den Standardpreis von 79,99 Euro angesetzt hat. Neben der Standard-Version werden außerdem teurere Editionen für 99,99 Euro angeboten, wodurch der durchschnittliche Umsatz nach dem Release pro verkauftem Exemplar weiter steigen dürfte.

Die Erwartungen sind gewaltig

Dass die Prognose so hoch ausfällt, liegt nicht nur an der enormen Popularität der Marke. Grand Theft Auto V zählt mit über 225 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten und erwirtschaftete über die Jahre Milliardenumsätze – nicht zuletzt durch GTA Online. Entsprechend groß sind natürlich die Erwartungen an den Nachfolger des Titels.

Branchenexperten gehen zudem davon aus, dass GTA 6 weit über die klassische Gaming-Zielgruppe hinaus Käufer ansprechen wird. Der Hype rund um das Spiel ist so groß, dass zahlreiche Publisher ihre eigenen Veröffentlichungen bereits nach hinten oder vorne verschoben haben, um nicht zeitgleich mit dem Rockstar-Titel erscheinen zu müssen.

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