Fortnite: Epic Games bestätigt Crossover mit Christopher Nolans neuem Film

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Epic Games hat das nächste große Film-Crossover offiziell bestätigt. Mit Fortnite Odyssey hält Christopher Nolans kommende Verfilmung von Homers Epos The Odyssey Einzug in das Battle Royale. Im Mittelpunkt steht Odysseus, der auf dem Aussehen von Matt Damon basiert und als neuer Skin im Item-Shop erhältlich sein wird. Damit setzt Epic seine Strategie fort, aktuelle Kino-Blockbuster direkt mit Fortnite zu verknüpfen.

Der neue Skin erscheint am 16. Juli und wird von mehreren kosmetischen Gegenständen begleitet. Dazu gehören unter anderem das legendäre Schwert Odysseus‘ Xiphos sowie der Bogen des Iphytos als Rücken-Accessoire. Fans können die Inhalte entweder einzeln oder als Bundle erwerben.

Kostenloser Skin für die besten Spieler

Passend zum Film startet außerdem der Odyssey Cup. In dem zeitlich begrenzten Turnier haben Spieler die Möglichkeit, sich den Odysseus-Skin und weitere kosmetische Belohnungen bereits vor dem offiziellen Shop-Release kostenlos zu sichern. Zusätzlich winken Sprays, ein Ladebildschirm und weitere exklusive Gegenstände für erfolgreiche Teilnehmer.

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Das Event soll den Kinostart von The Odyssey begleiten, der am 17. Juli erfolgt. Epic nutzt damit erneut Fortnite als Werbeplattform für einen großen Hollywood-Film – eine Strategie, die bereits mit Kooperationen zu Marvel, Star Wars, John Wick oder Dune erfolgreich war.

Fans hoffen auf weitere Charaktere

In der Community kommt die Zusammenarbeit überwiegend gut an. Viele Spieler freuen sich über einen ungewöhnlichen Film-Crossover, der sich von den üblichen Superhelden- oder Videospiel-Kooperationen abhebt. Gleichzeitig hoffen zahlreiche Fans, dass Epic Games nicht nur Odysseus ins Spiel bringt. Da Dataminer Hinweise auf weitere Inhalte gefunden haben, wird bereits über zusätzliche Figuren aus dem Film spekuliert – etwa Agamemnon, gespielt von Benny Safdie, oder weitere Charaktere aus Christopher Nolans Neuinterpretation des antiken Epos. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang allerdings nicht.

Mit Fortnite Odyssey zeigt Epic Games einmal mehr, wie eng die Grenzen zwischen Kino und Videospielen inzwischen geworden sind. Ob der Crossover ähnlich erfolgreich wird wie frühere Kooperationen, dürfte sich schon in den kommenden Tagen zeigen – das Interesse der Community ist jedenfalls bereits jetzt groß.

Werbung