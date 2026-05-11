Epic Games baut KI immer stärker in die Spieleentwicklung ein

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Künstliche Intelligenz wird für die Spielebranche immer wichtiger. Jetzt zeigt sich immer deutlicher, wie stark auch Epic Games auf dieses Thema setzt. Besonders rund um die Unreal Engine und Fortnite baut das Unternehmen aktuell immer mehr KI-gestützte Werkzeuge aus.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um einfache Automatisierungen. Laut mehreren Berichten arbeitet Epic Games an Systemen, die Entwickler direkt innerhalb der Engine unterstützen sollen. Dazu gehören KI-Assistenten für Animationen, Asset-Erstellung, Levelbau und Gameplay-Systeme.

Besonders die Unreal Engine verändert sich aktuell stark

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Zukunft der Unreal Engine. Mit neuen Versionen wie UE 5.7 integriert Epic Games immer mehr Werkzeuge, die Entwicklungsprozesse beschleunigen sollen. Zusätzlich experimentiert das Unternehmen offenbar mit KI-gestützter Editor-Unterstützung direkt innerhalb der Engine.

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Auch im Hintergrund scheint sich viel zu verändern. Entwickler beobachten seit Monaten neue KI-Schnittstellen, semantische Suchfunktionen und automatisierte Editor-Systeme im Code der Engine. Einige sprechen bereits davon, dass Epic Games langfristig an einer deutlich stärker KI-unterstützten Entwicklungsumgebung arbeitet.

Selbst digitale Menschen werden inzwischen per KI erstellt

Wie ernst es Epic Games mit dem Thema meint, zeigt auch eine aktuelle Übernahme. Erst vor wenigen Monaten kaufte das Unternehmen die KI-Firma Meshcapade, die sich auf digitale Menschen und Bewegungsdaten spezialisiert hat. Die Technologie soll künftig offenbar direkt in bestehende Systeme wie MetaHuman integriert werden.

Dadurch könnten Entwickler deutlich einfacher realistische Figuren und Animationen erstellen. Gerade für große Open-World-Spiele und Filmproduktionen wäre das ein enormer Vorteil.

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Die gesamte Branche bewegt sich gerade in dieselbe Richtung

Mit dieser Strategie steht Epic Games allerdings nicht allein da. Auch Unternehmen wie Sony, Microsoft oder Electronic Arts investieren inzwischen massiv in KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge. Die steigenden Produktionskosten moderner AAA-Spiele gelten dabei als einer der wichtigsten Gründe.

Trotzdem wirkt es aktuell so, als wolle Epic Games besonders aggressiv vorangehen. Und genau deshalb könnte sich die Arbeit mit der Unreal Engine in den kommenden Jahren stärker verändern als jemals zuvor.

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