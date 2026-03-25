Fortnite verliert an Kraft: Epic Games entlässt über 1.000 Mitarbeiter

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für viele ist Fortnite immer noch eines der größten Spiele der Welt. Millionen Menschen springen täglich in Matches, neue Crossover sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Umso überraschender wirkt die Nachricht, die jetzt aus dem Hause Epic Games kommt.

Der Entwickler hinter Fortnite hat bestätigt, dass mehr als 1.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren werden. Die Entscheidung ist Teil eines massiven Sparkurses, mit dem das Unternehmen seine Finanzen stabilisieren will. Besonders brisant: Laut Firmenchef Tim Sweeney ist vor allem der Rückgang beim Interesse an Fortnite der entscheidende Auslöser.

Werbung

Weniger Engagement bei Fortnite seit 2025

In einer internen Nachricht erklärte Sweeney, dass das Engagement der Spieler bereits seit 2025 spürbar zurückgeht. Das Problem: Epic investiert weiterhin enorme Summen in neue Inhalte, Events und Infrastruktur. Doch die Einnahmen wachsen nicht im gleichen Tempo.

Der CEO formulierte es ungewöhnlich offen. Das Unternehmen gebe aktuell deutlich mehr Geld aus, als es einnimmt. Um langfristig handlungsfähig zu bleiben, seien daher harte Einschnitte notwendig.

Neben den Entlassungen will Epic Games zusätzlich rund 500 Millionen US‑Dollar einsparen. Das betrifft unter anderem Marketing, externe Aufträge und geplante Neueinstellungen, die nun gestrichen werden.

Werbung

Zweite große Entlassungswelle in wenigen Jahren

Für Epic Games ist das kein Einzelfall. Bereits vor wenigen Jahren musste das Unternehmen Stellen abbauen, als sich die wirtschaftliche Situation im Gaming-Markt verschärfte. Die aktuelle Runde fällt jedoch deutlich größer aus.

Auch innerhalb der Community sorgt die Entscheidung für Diskussionen. Einige Entwickler meldeten sich in sozialen Netzwerken zu Wort und schilderten ihre Überraschung über die Kündigungen. Viele von ihnen arbeiteten seit Jahren an Seasons, Events oder Kooperationen mit bekannten Marken.

Fortnite bleibt wichtig – aber nicht mehr unantastbar

Epic Games betont, dass Fortnite weiterhin eine zentrale Rolle für das Unternehmen spielt. Gleichzeitig zeigen die aktuellen Entscheidungen, dass sich der Fokus verändert.

Das Spiel bleibt zwar eines der erfolgreichsten Live‑Service‑Games der Welt, doch die Erwartungen an Wachstum sind heute andere als noch vor einigen Jahren. Selbst große Marken müssen reagieren, wenn Spielerzahlen oder Einnahmen stagnieren.

Trotzdem arbeitet Epic weiter an neuen Inhalten und Updates. Immer wieder experimentiert das Studio mit neuen Modi, Kooperationen und Events, um Spieler langfristig zu halten.

Wer sich intensiver mit Fortnite beschäftigt, weiß auch, dass sich das Spiel über die Jahre stark verändert hat. So wurde etwa der ursprüngliche Koop‑Modus „Save the World“ lange vom Battle‑Royale‑Erfolg überschattet, bevor er wieder stärker in den Fokus rückte.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 9 + 6? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.