Crimson Desert Verkaufszahlen zeigen, wie erfolgreich neue Marken noch sein können

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In einer Zeit, in der viele Publisher vor allem auf etablierte Marken setzen, sorgt Crimson Desert für eine kleine Überraschung. Das Open-World-Abenteuer von Pearl Abyss entwickelt sich zu einem der größten Erfolge des Jahres und zeigt, dass auch neue Marken noch Millionen Spieler begeistern können.

Gerade in den vergangenen Jahren dominierten bekannte Reihen wie Resident Evil, Assassin’s Creed oder Call of Duty die Verkaufscharts. Neue IPs haben es oft deutlich schwerer, sich gegen die großen Namen der Branche durchzusetzen. Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung von Crimson Desert.

Eine neue Marke mit beeindruckendem Start

Die aktuellen Crimson Desert Verkaufszahlen zeigen, wie groß das Interesse am Spiel ausfällt. Bereits kurz nach dem Release erreichte das Open-World-RPG mehrere Millionen Verkäufe und etablierte sich schnell als einer der erfolgreichsten Titel von Pearl Abyss.

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Für das Studio ist das ein enormer Erfolg. Schließlich war Crimson Desert keine Fortsetzung einer bekannten Singleplayer-Reihe, sondern musste sich seine Fangemeinde erst aufbauen. Genau deshalb wird der Erfolg innerhalb der Branche aufmerksam beobachtet.

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Viele Publisher gelten mittlerweile als vorsichtig, wenn es um neue Marken geht. Die Entwicklung moderner AAA-Spiele kostet enorme Summen, weshalb bekannte Franchises oft als sicherere Investition gelten.

Auch Capcom zeigt Mut bei neuen Projekten

Dass neue Marken trotzdem funktionieren können, zeigt nicht nur Crimson Desert. Auch Capcom setzt mit Pragmata auf eine komplett neue Marke statt ausschließlich auf bekannte Reihen wie Resident Evil oder Monster Hunter. Das Science-Fiction-Abenteuer konnte ebenfalls einen starken Start hinlegen und wichtige Verkaufsziele erreichen.

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Genau solche Beispiele machen deutlich, dass Spieler durchaus bereit sind, neue Welten und neue Geschichten auszuprobieren. Voraussetzung ist allerdings, dass Qualität, Marketing und Konzept überzeugen.

Die Branche braucht neue Marken

Langfristig sind erfolgreiche neue IPs für die gesamte Gaming-Branche wichtig. Ohne frische Ideen würden viele Publisher irgendwann nur noch Fortsetzungen bestehender Reihen veröffentlichen.

Spiele wie Crimson Desert zeigen, dass weiterhin Platz für neue Universen und neue Helden existiert. Gerade das Open-World-RPG-Genre lebt davon, dass Entwickler regelmäßig neue Ansätze ausprobieren und eigene Welten erschaffen.

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Für Pearl Abyss könnte der Erfolg deshalb erst der Anfang sein. Das Studio arbeitet bereits an weiteren Updates und zusätzlichen Inhalten für das Spiel. Gleichzeitig wächst die Hoffnung vieler Fans, dass sich aus der Marke langfristig ein neues großes Fantasy-Franchise entwickeln könnte.