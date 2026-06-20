Crimson Desert Update 1.12 bringt zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nach dem erfolgreichen Start von Crimson Desert hat Pearl Abyss das nächste größere Update veröffentlicht. Mit dem Crimson Desert Update 1.12 wollen die Entwickler vor allem die Stabilität verbessern, Fehler beseitigen und an mehreren Gameplay-Systemen nachbessern.

Wie bei vielen großen Open-World-Rollenspielen haben Spieler seit dem Release verschiedene Probleme gemeldet. Dazu gehörten kleinere technische Fehler, vereinzelte Performance-Probleme und einige Gameplay-Bugs. Das neue Update soll genau an diesen Punkten ansetzen und das Spielerlebnis insgesamt deutlich verbessern.

Performance und Stabilität stehen im Fokus

Ein wichtiger Bestandteil des Crimson Desert Update 1.12 sind Optimierungen bei der Performance. Laut den Patchnotes wurden verschiedene Ursachen für Framerate-Einbrüche identifiziert und überarbeitet.

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Besonders in stark bevölkerten Regionen oder während größerer Kämpfe sollen Spieler von einer stabileren Performance profitieren. Darüber hinaus wurden Abstürze behoben, die unter bestimmten Bedingungen auftreten konnten.

Für viele Spieler dürften genau diese Änderungen die wichtigsten Bestandteile des Updates sein, da eine stabile technische Grundlage entscheidend für ein umfangreiches Open-World-Abenteuer ist.

Zahlreiche Fehler wurden behoben

Neben den technischen Verbesserungen kümmert sich Pearl Abyss auch um eine ganze Reihe von Bugs. Mehrere Quest-Probleme wurden beseitigt, sodass bestimmte Missionen nun wieder korrekt abgeschlossen werden können.

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Zusätzlich haben die Entwickler Fehler bei Animationen, NPC-Verhalten und der Kollisionsabfrage behoben. Auch kleinere Darstellungsprobleme gehören laut Patchnotes der Vergangenheit an. Solche Anpassungen wirken auf den ersten Blick oft unspektakulär, tragen aber erheblich dazu bei, dass sich das Spielerlebnis insgesamt runder anfühlt.

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Verbesserungen beim Gameplay

Das Crimson Desert Update 1.12 enthält außerdem verschiedene Anpassungen am Gameplay. Einzelne Fähigkeiten wurden überarbeitet und einige Balancing-Änderungen sollen für einen besseren Spielfluss sorgen.

Dadurch reagiert das Kampfsystem in bestimmten Situationen präziser und einige zuvor gemeldete Unstimmigkeiten wurden korrigiert. Gerade bei einem actionlastigen Rollenspiel wie Crimson Desert sind solche Feinjustierungen besonders wichtig.

Die Entwickler zeigen damit, dass sie das Feedback der Community weiterhin aufmerksam verfolgen und zeitnah auf Probleme reagieren möchten.

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Pearl Abyss arbeitet weiter am Open-World-Rollenspiel

Seit dem Release veröffentlicht Pearl Abyss regelmäßig Updates für das Spiel. Das Ziel ist klar: Die technische Qualität weiter verbessern und gleichzeitig auf Wünsche der Spieler eingehen. Auch das Crimson Desert Update 1.12 folgt genau diesem Ansatz. Statt neuer Inhalte stehen diesmal vor allem Stabilität, Fehlerbehebungen und Optimierungen im Mittelpunkt.

Die Zukunft des Spiels ist auch schon gesichert. Das Studio hat bereits neue Inhalte und ein DLC in Arbeit.

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