Crimson Desert für Switch 2? Entwickler macht Fans Hoffnung

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nachdem Crimson Desert auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erfolgreich gestartet ist, richtet sich der Blick vieler Fans auf die Nintendo Switch 2. Nun hat Entwickler Pearl Abyss erstmals offiziell bestätigt, dass eine Umsetzung für Nintendos neue Konsole tatsächlich in Arbeit ist. Gleichzeitig macht das Studio aber deutlich, dass bis zu einer möglichen Veröffentlichung noch einige Hürden überwunden werden müssen.

Die Bestätigung stammt direkt von Pearl Abyss-CEO Heo Jin-young, der sich während einer Fragerunde mit Investoren zum Stand der Entwicklung äußerte. Demnach befindet sich die Switch-2-Version bereits in einem Stadium, in dem das grundlegende Gameplay funktioniert. Von einem baldigen Release kann allerdings noch keine Rede sein.

Portierung ist deutlich aufwendiger als gedacht

Laut dem Studio handelt es sich bei der Umsetzung nicht um einen einfachen Port. Die größte Herausforderung bestehe darin, die aufwendige Grafik, das schnelle Kampfsystem und die riesige Open World ohne größere Kompromisse auf die Hardware der Nintendo Switch 2 zu übertragen.

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Dafür seien noch umfangreiche Optimierungen und technische Tests notwendig. Außerdem müsse geprüft werden, ob die Qualität den eigenen Ansprüchen genügt und die Zusammenarbeit mit Nintendo alle Anforderungen erfüllt. Erst wenn diese Punkte abgeschlossen sind, wolle Pearl Abyss über einen möglichen Veröffentlichungstermin sprechen.

Noch kein Release-Termin in Sicht

Ein konkretes Erscheinungsdatum wollte der Entwickler daher nicht nennen. Stattdessen betonte Pearl Abyss, dass Qualität Vorrang habe. Das Studio wolle Crimson Desert auf möglichst vielen Plattformen anbieten, werde die Switch-2-Version aber erst veröffentlichen, wenn das Spielerlebnis den Erwartungen entspricht.

Für Besitzer der Nintendo-Konsole ist das dennoch eine erfreuliche Nachricht. Nachdem Pearl Abyss bereits im Frühjahr Interesse an einer Umsetzung signalisiert hatte, ist nun klar, dass tatsächlich aktiv an einer Version gearbeitet wird. Ob dafür grafische Abstriche notwendig sein werden, ist derzeit noch offen.

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Sollte die Portierung gelingen, könnte Crimson Desert zu den technisch beeindruckendsten Open-World-Spielen auf der Nintendo Switch 2 gehören. Bis dahin heißt es allerdings: Geduld haben. Erst nach Abschluss der Optimierungsarbeiten will Pearl Abyss entscheiden, wann die Nintendo-Version bereit für die Veröffentlichung ist.

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