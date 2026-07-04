Crimson Desert erhält großes Juli-Update mit neuen Rüstungen und Bugfixes

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pearl Abyss hat das erste große Crimson Desert-Update im Juli veröffentlicht. Mit Patch 1.13.00 erhält das Action-RPG nicht nur zahlreiche Fehlerbehebungen, sondern auch neue Ausrüstung, Gameplay-Verbesserungen und weitere Optimierungen für mehrere Spielsysteme. Das Update steht bereits für PS5, Xbox Series X|S und PC zum Download bereit.

Zu den größten Neuerungen gehören acht neue Ausrüstungsgegenstände für die Figur Damiane. Außerdem wurde die Integration der Begleiter Oongka und Damiane weiter verbessert, wodurch beide Charaktere flüssiger in verschiedene Spielmechaniken eingebunden werden. Parallel dazu hat Pearl Abyss an zahlreichen Komfortfunktionen gearbeitet und verschiedene Fehler beseitigt, die Spieler seit dem letzten Update gemeldet hatten.

Mehr Feinschliff für Gameplay und Technik

Neben den neuen Inhalten konzentriert sich Patch 1.13 vor allem auf die technische Seite des Spiels. Laut den offiziellen Patch Notes wurden zahlreiche Bugs behoben, die Animationen, Quests und die allgemeine Stabilität betrafen. Zudem wurden verschiedene Balance-Anpassungen vorgenommen, um das Spielerlebnis flüssiger zu gestalten.

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Das Update setzt damit den Kurs fort, den Pearl Abyss bereits seit dem Release verfolgt. In den vergangenen Monaten erhielt Crimson Desert regelmäßig neue Inhalte sowie Verbesserungen der Performance und der Benutzerfreundlichkeit. Bereits zuvor wurden unter anderem neue Schwierigkeitsgrade, Komfortfunktionen und zusätzliche Endgame-Inhalte angekündigt beziehungsweise eingeführt.

Pearl Abyss hält am Update-Rhythmus fest

Mit Version 1.13 zeigt das Studio erneut, dass Crimson Desert langfristig unterstützt werden soll. Bereits in einem Entwickler-Update kündigte Pearl Abyss an, das Spiel über mehrere Monate hinweg kontinuierlich mit neuen Features, Inhalten und Qualitätsverbesserungen auszubauen.

Auch wenn das Juli-Update keine spektakulären neuen Spielmodi oder Erweiterungen enthält, liefert es viele Verbesserungen, die sich Spieler gewünscht haben. Neue Ausrüstung, zahlreiche Bugfixes und technische Optimierungen sorgen dafür, dass das Abenteuer in Pywel weiter verfeinert wird.

Mit dem Crimson Desert Update 1.13 setzt Pearl Abyss seinen regelmäßigen Support fort. Angesichts der bereits angekündigten Roadmap dürfen Spieler davon ausgehen, dass in den kommenden Wochen weitere Inhalte und größere Features folgen werden.

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