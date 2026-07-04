Netflix plant offenbar Live-Action-Serie zu Persona

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Einem neuen Bericht zufolge arbeitet Netflix an einer Live-Action-Adaption der Persona Reihe. Damit könnte eine der bekanntesten JRPG Marken von ATLUS erstmals in ein Serienformat übertragen werden. Offiziell bestätigt ist das Projekt bislang nicht, doch die beteiligten Namen deuten auf eine aufwendige Produktion hin.

Die Meldung fällt in eine Phase, in der das Franchise ohnehin stark im Fokus steht. ATLUS hat kürzlich den nächsten Hauptteil der Reihe bestätigt und bereitet gleichzeitig die Veröffentlichung von Persona 4 Revival vor. Auch Persona 6 wurde inzwischen offiziell angekündigt und soll die Hauptreihe fortsetzen.

Die Persona Reihe stammt ursprünglich aus dem Shin Megami Tensei Universum und startete 1996 mit Revelations: Persona. Seitdem hat sich die Serie zu einer eigenständigen Marke entwickelt und umfasst mehrere Hauptspiele sowie zahlreiche Ableger.

Mit dem kommenden Persona 4 Revival, der Bestätigung von Persona 6 und verschiedenen Spin offs erlebt die Marke derzeit eine besonders aktive Phase. Eine Live-Action Umsetzung würde diese Entwicklung konsequent in den Bereich der Serienproduktionen erweitern.

Netflix setzt auf erfahrene Produzenten

Laut einem Bericht von Variety ist Christopher Monfette als Drehbuchautor, Executive Producer und Showrunner für die geplante Serie vorgesehen. Unterstützt wird er unter anderem von Shawn Levy und Robert Atwood von 21 Laps, dem Studio hinter Stranger Things.

Weitere ausführende Produzenten sind Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg und Timothy I. Stevenson von Story Kitchen. Auch Toru Nakahara von SEGA ist beteiligt, der bereits an den Live-Action Filmen von Sonic the Hedgehog mitgewirkt hat.

Ob die Serie eine eigenständige Geschichte erzählt oder sich direkt an einem bestimmten Persona Spiel orientiert, ist derzeit nicht bekannt.

Erfahrung mit Videospiel Adaptionen spricht für das Projekt

Netflix hat in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgreiche Videospieladaptionen umgesetzt. Dazu gehören unter anderem die Live-Action Serie The Witcher sowie animierte Produktionen wie Cyberpunk: Edgerunners, Devil May Cry und Arcane.

Parallel dazu ist auch das Studio Story Kitchen beteiligt, das sich auf Spieleverfilmungen spezialisiert hat. Aktuell arbeitet das Unternehmen unter anderem an der Live-Action Serie zu Tomb Raider für Amazon MGM.

Diese Kombination aus Streaming Erfahrung und Gaming Expertise könnte ein entscheidender Faktor für die Umsetzung einer Persona Serie sein.

Ein Franchise im Umbruch

Das Persona Franchise steht kurz vor seinem 30 jährigen Jubiläum und befindet sich in einer besonders aktiven Phase. Neben der offiziellen Enthüllung von Persona 6 wurde auch der Veröffentlichungstermin für Persona 4 Revival bekannt gegeben. Das Remake erscheint am 18. Februar 2027.

Parallel laufen weiterhin verschiedene Projekte im Umfeld der Reihe. Dazu gehören das Gacha Spin off Persona 5: The Phantom X, das sein einjähriges Bestehen mit einem Crossover Event feiert, sowie weitere Kooperationen rund um Persona 5 Royal, zuletzt unter anderem in Call of Duty: Mobile.

Ob die geplante Netflix Serie tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Der aktuelle Bericht zeigt jedoch, dass das Interesse an der Marke über Spiele hinaus weiterhin hoch ist.