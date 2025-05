Persona 5: The Phantom X kommt im Juni als Free-to-Play-RPG

Die Phantom Diebe kehren zurück – und dieses Mal können Spieler weltweit ihr neuestes Abenteuer kostenlos erleben. Persona 5: The Phantom X, das Free-to-Play-RPG von ATLUS und Black Wings Game Studio, erscheint am 26. Juni 2024 für PC (Steam), iOS und Android. Nach seinem Start in China, Taiwan und Südkorea im April kommt der Titel nun auch in den Westen und Japan mit japanischer Sprachausgabe sowie englischem und japanischem Text.

Die Handlung von The Phantom X führt Spieler erneut in eine Welt aus Dunkelheit und Rebellion, die wir aus Persona 5 bereits kennen. Der Protagonist erwacht nach einem Albtraum in einer entfremdeten Realität. Schnell trifft er auf rätselhafte Wesen: den schlagfertigen Vogel Lefaye, einen langnasigen Fremden und eine mysteriöse Frau in Blau. Wie im Hauptspiel wechseln die Ereignisse zwischen dem Metaversum und dem Velvet Room, während der Spieler die Wahrheit hinter den düsteren Visionen aufdeckt – selbstverständlich im ikonischen Stil der Phantom Diebe!

Werbung

Gameplay: Schule, Dungeons und strategische Kämpfe

The Phantom X kombiniert das bewährte Konzept der Reihe mit neuen Elementen:

Doppelleben : Tagsüber besucht der Held die Schule, pflegt Freundschaften oder jobbt, nachts wird er zum Dieb in den Palästen – den verdrehten Herzen von Antagonisten.

: Tagsüber besucht der Held die Schule, pflegt Freundschaften oder jobbt, nachts wird er zum Dieb in den – den verdrehten Herzen von Antagonisten. Rundenbasierte Kämpfe : Mit spektakulären Angriffen und der Möglichkeit, Gegner in einem Zug zu besiegen.

: Mit spektakulären Angriffen und der Möglichkeit, Gegner in einem Zug zu besiegen. Persona-System : Neue Personas sammeln, Fähigkeiten verbessern und im Velvet Room fusionieren.

: Neue Personas sammeln, Fähigkeiten verbessern und im fusionieren. Neue Charaktere: Unter der Leitung von Shigenori Soejima (Art Director der Persona-Reihe) entstanden frische Gesichter, die das Universum bereichern.

Warum The Phantom X einen Blick wert ist

Mit über 22 Millionen verkauften Einheiten ist Persona längst ein RPG-Schwergewicht. The Phantom X richtet sich sowohl an Fans als auch an Neulinge, die ohne Vorkenntnisse einsteigen möchten. Als Free-to-Play-Titel mit optionalen In-App-Käufen bietet es eine barrierefreie Möglichkeit, in den stylischen Kosmos einzutauchen – inklusive der typischen Jazz-Ästhetik und packenden Story.

Persona 5: The Phantom X könnte die ideale Gelegenheit sein, das Franchise kennenzulernen – oder als Veteran zurückzukehren. Ob das Free-to-Play-Modell überzeugt, wird sich zeigen, doch der Stil und die Atmosphäre versprechen erneut ein unvergleichliches Erlebnis