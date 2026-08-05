Marvel Rivals Update 9.5: Dateigröße wird auf PC und Konsolen deutlich reduziert

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eine der häufigsten Beschwerden der Community geht NetEase Games jetzt an: Mit dem kommenden Update 9.5 wird Marvel Rivals deutlich weniger Speicherplatz auf der Festplatte belegen. Vor allem PC-Spieler profitieren von der Optimierung, denn dort soll die Installation um bis zu 40 GB schrumpfen. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S werden immerhin bis zu 15 GB eingespart.

Bis zu 40 GB weniger auf dem PC

Seit dem Release ist Marvel Rivals durch neue Helden, Karten, Events und Inhalte kontinuierlich gewachsen. Dadurch ist auch die Installation immer größer geworden und belegte bei vielen Spielern inzwischen deutlich über 100 GB Speicherplatz.

Mit Update 9.5 möchte NetEase dieses Problem nun dauerhaft lösen. Die Entwickler überarbeiten die Struktur der Spieldateien und komprimieren zahlreiche Daten, ohne dabei Abstriche bei Grafik oder Performance machen zu müssen.

Konsolenspieler profitieren ebenfalls

Nicht nur PC-Spieler erhalten mehr freien Speicherplatz. Auch auf den Konsolen wird die Installation kleiner.

Nach Angaben der Entwickler können Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X|S mit einer Reduzierung von rund 15 GB rechnen. Gerade Spieler mit begrenztem SSD-Speicher dürften diese Änderung begrüßen.

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Das Update benötigt zunächst zusätzlichen Speicher

So positiv die Nachricht auch klingt: Für die Installation des Updates wird zunächst sogar etwas mehr freier Speicherplatz benötigt.

Der Grund dafür ist, dass das Spiel sämtliche Dateien neu organisiert und ersetzt. Erst nach Abschluss des Patchvorgangs werden die alten Daten entfernt und die endgültig kleinere Installation bleibt auf der Festplatte zurück. Spieler sollten daher vor dem Download genügend freien Speicherplatz einplanen.

Update 9.5 erscheint am 7. August

Die Speicherplatz-Optimierung ist Teil des Updates 9.5, das am 7. August veröffentlicht wird. Gleichzeitig bringt der Patch weitere neue Inhalte ins Spiel, darunter den neuen Vanguard-Helden The Hood sowie zusätzliche Inhalte für das aktuelle Sommer-Event.

Ein längst überfälliger Schritt

Mit der deutlichen Verkleinerung der Installation reagiert NetEase auf einen der größten Kritikpunkte der Community. Gerade Live-Service-Spiele wachsen mit jeder Saison weiter an, wodurch der verfügbare Speicherplatz schnell knapp werden kann.

Sollte die Optimierung wie angekündigt funktionieren, dürfte Marvel Rivals Update 9.5 vielen Spielern nicht nur mehr Platz auf der SSD verschaffen, sondern auch zukünftige Updates effizienter machen. Für Fans des Hero-Shooters ist das eine der willkommensten technischen Verbesserungen seit dem Release.