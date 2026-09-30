Nach ROMEO IS A DEAD MAN: Grasshopper Manufacture geht wieder eigene Wege

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Grasshopper Manufacture ist wieder unabhängig. Das Studio hat die Trennung von seinem bisherigen Mutterkonzern NetEase Games bekannt gegeben. Damit endet eine Zusammenarbeit, die 2021 begann, als NetEase den Entwickler vom damaligen Mutterunternehmen GungHo Online Entertainment übernahm.

Die Entscheidung zur erneuten Unabhängigkeit fällt kurz nach der Veröffentlichung von ROMEO IS A DEAD MAN. Das neueste Spiel des Studios erschien im Februar und erhielt laut Grasshopper Manufacture positive Reaktionen und gute Bewertungen. Gleichzeitig feierte das Unternehmen im März sein 28. Jubiläum.

Grasshopper Manufacture geht wieder eigene Wege

Die Entscheidung, wieder als unabhängiges Entwicklerstudio zu arbeiten, wurde laut Grasshopper Manufacture nach ausführlichen Gesprächen mit NetEase Games getroffen. Studioleiter und CEO Goichi Suda, besser bekannt als Suda51, bedankt sich dabei ausdrücklich für die Zusammenarbeit und die Unterstützung des bisherigen Mutterkonzerns.

Grasshopper Manufacture möchte sich künftig wieder stärker auf eine größere Vielfalt an Spielstilen konzentrieren. Laut Suda entstand innerhalb des Studios der Wunsch, Spielern weltweit eine breitere Auswahl an unterschiedlichen Titeln anzubieten.

Die Rückkehr zur Unabhängigkeit bedeutet dabei offenbar nicht, dass die Beziehungen zu NetEase vollständig beendet werden. Suda beschreibt das Verhältnis zwischen beiden Unternehmen weiterhin als positiv und erklärt, dass Grasshopper Manufacture auch in Zukunft bei entsprechenden Gelegenheiten eine Zusammenarbeit nicht ausschließt.

ROMEO IS A DEAD MAN markiert einen wichtigen Meilenstein

Die jüngste Veröffentlichung des Studios spielt bei der Entscheidung ebenfalls eine Rolle. ROMEO IS A DEAD MAN erschien im Februar und wurde laut Grasshopper Manufacture von Spielern weltweit positiv aufgenommen.

Nach Abschluss des Projekts habe sich das Studio mit seiner weiteren Zukunft beschäftigt. Grasshopper Manufacture sieht die abgeschlossene Entwicklung des Spiels offenbar als passenden Zeitpunkt, um den nächsten Abschnitt der Unternehmensgeschichte einzuleiten.

Mit der Rückkehr zur Unabhängigkeit erhält das Studio außerdem wieder mehr Möglichkeiten bei der Veröffentlichung seiner Spiele. Laut Suda hat Grasshopper Manufacture während der Zusammenarbeit mit NetEase eigenes Know-how im Bereich Self-Publishing aufgebaut.

Mehr Möglichkeiten bei der Veröffentlichung

Die neu gewonnene Unabhängigkeit soll dem Studio eine größere Auswahl bei der Veröffentlichung kommender Spiele ermöglichen. Grasshopper Manufacture möchte laut Suda dabei unabhängig davon, wie zukünftige Titel veröffentlicht werden, weiterhin Spiele mit der charakteristischen Identität des Studios entwickeln.

Dabei verweist der CEO auf das eigene „NO GAME NO LIFE“-Spielerlebnis und den individuellen Stil von Grasshopper Manufacture. Gleichzeitig soll die Qualität der kommenden Projekte weiter verbessert werden.

Konkrete neue Spiele wurden im Zuge der Ankündigung allerdings nicht vorgestellt. Auch Details zu einem nächsten Projekt des Studios wurden bislang nicht genannt.

Blick auf das 30. Jubiläum

Grasshopper Manufacture blickt nun auf die kommenden Jahre und insbesondere auf das 30. Jubiläum des Studios. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und feierte im März 2026 sein 28-jähriges Bestehen.

Mit der erneuten Unabhängigkeit beginnt damit eine neue Phase in der Geschichte des Entwicklers. Welche Spiele Grasshopper Manufacture in den kommenden Jahren entwickeln und ob das Studio seine Titel künftig häufiger selbst veröffentlichen wird, bleibt abzuwarten.

CEO Goichi Suda bittet die Fans abschließend darum, das Studio auch auf diesem weiteren Weg zu begleiten. Konkrete Informationen zu den kommenden Projekten sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.