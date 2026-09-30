GTA 6: Die letzten 50 Tage beginnen und der nächste wichtige Termin steht schon fest

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Noch 50 Tage bis GTA 6. Heute, am 30. September beginnt für Spieler in Österreich und Deutschland offiziell der letzte 50-Tage-Countdown bis zum Release am 19. November 2026. Nach mehreren Verschiebungen fühlt sich die Zielgerade diesmal tatsächlich ziemlich real an.

Nochmal zur Erinnerung: Rockstar Games hält auf der offiziellen GTA VI-Seite weiterhin am 19. November 2026 fest. Grand Theft Auto VI erscheint zunächst für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Einen Termin für PC gibt es weiterhin nicht.

Für Vorbesteller endet das Warten sogar ein Stück früher. Bereits am 12. November startet der Preload. Du kannst GTA 6 damit eine komplette Woche vor dem eigentlichen Release herunterladen und installieren. Spielen lässt es sich trotzdem erst zur jeweiligen Freischaltung am 19. November. Rockstar bestätigt den Termin ausdrücklich auch für die im Handel erhältliche Version.

Der nächste GTA 6-Termin ist damit nur noch wenige Wochen entfernt

Der Preload dürfte gerade bei GTA 6 wichtig werden. Rockstar hat bislang zwar keine endgültige Downloadgröße veröffentlicht, gibt Spielern aber sieben Tage Zeit, bevor die Server zum Launch vermutlich von Millionen Konsolen gleichzeitig belastet werden.

Auch Käufer einer vermeintlich physischen Fassung bekommen zu diesem Zeitpunkt Zugriff. Allerdings steckt zum Start keine Disc in der Verpackung. Stattdessen liefert Rockstar einen Download-Code aus. Die Box-Version dient damit ebenfalls dazu, den Preload vor dem eigentlichen Release zu ermöglichen. Warum ausgerechnet der GTA 6-Soundtrack auf CD erscheint, das Spiel selbst aber nicht, haben wir bereits ausführlicher behandelt.

Und was macht man mit den nächsten 50 Tagen? Du könntest noch einmal GTA 5 komplett durchspielen, dir vornehmen, endlich alle Nebenmissionen zu erledigen, deine Festplatte aufräumen, Urlaub für den 19. November beantragen oder schon jetzt Freunden erklären, warum du an diesem Wochenende „leider keine Zeit“ hast. Wer besonders ambitioniert ist, schafft vielleicht sogar noch einen kompletten Red Dead Redemption 2-Durchlauf.

In Österreich startet GTA 6 um Mitternacht

Für österreichische Spieler ist aktuell eine Freischaltung am 19. November um 00:00 Uhr vorgesehen. Damit gehört Österreich zusammen mit Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern zu den Regionen, in denen GTA 6 direkt zum Tageswechsel startet.

Ganz weltweit gleichzeitig läuft der Launch allerdings nicht. Aufgrund der regionalen Store-Zeiten startet GTA 6 in Neuseeland bereits früher. Auf Xbox Series X/S könnte deshalb erneut der bekannte Neuseeland-Trick interessant werden.

Nach all den Jahren ist die wichtigste Information inzwischen erstaunlich unspektakulär: Der Countdown besteht nicht mehr aus Monaten oder Jahren, sondern nur noch aus Wochen.