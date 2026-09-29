God of War Laufey zeigt Fayes neue Waffe und schon der halbe Triggerdruck verändert den Kampf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

God of War Laufey zeigt erstmals genauer, wie sich Faye im Kampf von Kratos unterscheiden wird. Im Mittelpunkt steht ihr neuer Schlangenbogen, dessen Spielweise sich bereits dadurch verändert, wie weit du den Ziel-Trigger drückst. Santa Monica Studio hat die neuen Details gemeinsam mit den Vorbesteller-Editionen auf dem offiziellen PlayStation Blog vorgestellt.

Beim vollständigen Drücken des Ziel-Triggers wechselt Faye in einen Präzisionsmodus. Damit kannst du weiter und genauer schießen sowie gezielt Körperstellen treffen, um Gegner in ihrer Bewegung oder Angriffsfähigkeit einzuschränken. Zusätzlich lassen sich bis zu fünf Pfeile gleichzeitig aufladen und anschließend als Salve abfeuern.

Drückst du den Trigger dagegen nur halb, wechselt Faye in eine beweglichere Hüftfeuer-Haltung. Hier geht es weniger um Präzision und stärker um schnelle Angriffe auf kurze Distanz. Der Bogen lässt sich außerdem mitten in Kombos einsetzen, beispielsweise um Gegner in der Luft zu halten und direkt zwischen Pfeilen, Nahkampf und anderen Fähigkeiten zu wechseln.

Der Schlangenbogen ist mehr als eine Fernkampfwaffe

Santa Monica Studio beschreibt den Bogen als verzauberte Waffe, deren Form an eine Schlange erinnert. Neben den beiden Zielmodi stehen verschiedene Pfeilarten zur Verfügung. Genannt werden unter anderem Schnellfeuer, explosive Geschosse und Angriffe gegen mehrere Ziele.

Auch der Bogen selbst lässt sich anpassen. Unterschiedliche sogenannte Schuppen verändern nicht nur sein Aussehen, sondern bringen jeweils einen eigenen Gameplay-Vorteil mit. Zusätzlich können neue Fähigkeiten freigeschaltet werden. Fayes Schwert, ihre Rüstung und mächtige Katalysatoren lassen sich ebenfalls auf unterschiedliche Spielstile abstimmen.

Damit zeichnet sich immer deutlicher ab, dass God of War Laufey spielerisch nicht einfach God of War Ragnarök mit einer neuen Hauptfigur wird. Faye soll schneller und beweglicher kämpfen und wesentlich stärker zwischen Distanz- und Nahkampf wechseln. Wie groß diese Unterschiede im fertigen Spiel tatsächlich ausfallen, werden wir allerdings erst nach längeren Gameplay-Szenen beurteilen können.

God of War Laufey kann ab heute vorbestellt werden

Die Vorbestellungen starten am 29. September um 10 Uhr Ortszeit. Das Spiel erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PlayStation 5. Wer vorbestellt, erhält das „Letzter Wunsch“-Rüstungsset, eine goldene Optik für Phranque und ein Ressourcenpaket.

Die Digital Deluxe Edition enthält zusätzlich ein komplettes „Dunkle Alchemie“-Set für Rüstung, Klinge, Bogen und Katalysator sowie ein weiteres Ressourcenpaket, ein digitales Mini-Artbook und den digitalen Soundtrack. Sony hat bislang auf der deutschen Store-Seite noch keinen Preis eingeblendet. Die physische Standard Edition bekommt den Vorbestellerbonus über einen Download-Code.

Wer bisher vor allem wissen wollte, ob sich Faye überhaupt deutlich anders als Kratos spielt, bekommt mit dem neuen Material zumindest eine erste Antwort: Der Schlangenbogen ist tief genug in Kombos und Charakter-Builds eingebunden, dass er weit mehr als eine zusätzliche Fernkampfwaffe sein dürfte.