God of War Laufey Release-Termin: Sony verrät mehr als sie vielleicht wollten

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

God of War Laufey hat noch keinen offiziellen Release-Termin. Im PlayStation Store steht weiterhin nur, dass das neue Abenteuer für PlayStation 5 erscheint und der Termin noch offen ist. Trotzdem gibt es jetzt ein Detail, das für Fans ziemlich interessant ist: Das Spiel bekommt eine physische Disc-Version.

Das klingt zunächst wie eine normale Bestätigung. Bei einem großen PlayStation-Blockbuster erwartet man schließlich eine Disc. Doch genau das ist inzwischen nicht mehr selbstverständlich. Sony hat vor wenigen Tagen angekündigt, die Produktion physischer Discs für neue PlayStation-Spiele ab Jänner 2028 einzustellen. Neue Spiele sollen danach nur noch digital erscheinen. Spiele, die davor noch als Disc erscheinen, sind davon nicht betroffen.

Und genau deshalb ist die neue Bestätigung von Santa Monica Studio so spannend. Das Studio hat bestätigt, dass God of War Laufey auf einer PS5-Disc verfügbar sein wird.

Kommt God of War Laufey also 2027?

Offiziell sagt Sony weiterhin nicht: „God of War Laufey erscheint 2027.“ Genau das ist wichtig. Es gibt kein konkretes Datum, keinen Monat und auch keinen finalen Launch-Trailer mit Termin. Trotzdem ergibt die Disc-Bestätigung ein ziemlich klares Bild.

Wenn Sony ab Jänner 2028 keine physischen Discs für neue PlayStation-Spiele mehr produziert, ein neues God of War aber ausdrücklich eine Disc-Version bekommt, dann liegt ein Release vor diesem Stichtag nahe. Anders gesagt: God of War Laufey dürfte sehr wahrscheinlich 2027 erscheinen. Das ist keine offizielle Release-Termin-Ansage, aber ein starker Hinweis. Vor allem, weil Sony solche Formulierungen in der aktuellen Disc-Debatte kaum zufällig wählen dürfte. Nach dem Ärger vieler Sammler und Retail-Fans wirkt die Bestätigung fast wie eine kleine Beruhigung: Ja, dieses God of War bekommt ihr noch als echte Disc.

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Warum diese Bestätigung gerade jetzt wichtig ist

Die Diskussion um physische Spiele ist bei PlayStation gerade extrem aufgeheizt. Viele Spieler kritisieren Sonys Entscheidung, neue Spiele ab 2028 nur noch digital anzubieten. Es geht dabei nicht nur um Verpackungen im Regal. Es geht um Besitz, Weiterverkauf, Sammlung, Archivierung und das Gefühl, ein Spiel wirklich zu besitzen. Genau in diese Stimmung platzt nun God of War Laufey. Ein großes PlayStation-Spiel. Ein neues Kapitel einer der wichtigsten Sony-Marken. Und ausgerechnet dieses Spiel soll noch eine Disc bekommen.

Auch inhaltlich ist God of War Laufey größer, als manche zuerst gedacht haben. Sony bezeichnet das Spiel im offiziellen PlayStation Blog als nächstes Hauptkapitel der God-of-War-Reihe. Im Mittelpunkt steht diesmal Faye, also Laufey, die Frau von Kratos und Mutter von Atreus. Nach ihrem Tod erwacht Faye in einer fremden Welt, dem sogenannten „Everywhen“. Dort kämpfen Götter und Kreaturen aus verschiedenen Mythologien um Macht. Faye muss sich durch dieses göttliche Jenseits kämpfen, um Kratos und Atreus zu schützen.

God of War Laufey hat aktuell keinen offiziellen Release-Termin, erscheint aber sehr wahrscheinlich vor Jänner 2028.