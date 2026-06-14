Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach der Enthüllung von God of War Laufey fragen sich viele PlayStation-Fans nur eines: Wann erscheint das neue Abenteuer endlich? Sony zeigte beim letzten State of Play bereits einen starken ersten Blick auf das Spiel, nannte aber keinen konkreten Release-Termin. Jetzt gibt es einen neuen Hinweis aus der Gerüchteküche.

Insider NateTheHate sagte via X.com (vormals Twitter), dass das letzte Release-Fenster, das er für God of War Laufey gehört habe, die erste Jahreshälfte 2027 gewesen sei. Wichtig dabei: Das ist keine offizielle Ankündigung von Sony. Es bleibt ein Gerücht, auch wenn NateTheHate in der Community als sehr zuverlässige Quelle eingestuft wird.

God of War Laufey bereits in der ersten Jahreshälfte 2027

Ein Start in der ersten Hälfte 2027 wäre früher, als manche Fans nach der Enthüllung erwartet haben. Viele große PlayStation-Spiele werden lange vor Release gezeigt, doch bei God of War Laufey wirkte das gezeigte Material bereits erstaunlich weit. Genau deshalb klingt ein Zeitraum Anfang 2027 nicht völlig unrealistisch.

Sony selbst hält sich aber weiter zurück. Auf der offiziellen PlayStation-Seite lässt sich das Spiel bereits vormerken, Vorbestellungen sollen aber erst näher am Release starten. Ein genaues Datum fehlt weiterhin. Trotzdem passt der Hinweis von Nate zur aktuellen PlayStation-Strategie. Sony scheint sich nach Jahren voller Live-Service-Experimente wieder stärker auf das zu konzentrieren, was die PlayStation-Marke groß gemacht hat: große Singleplayer-Spiele, starke Figuren und bekannte Studios.

Die andere Seite der Medaille

Das Besondere an God of War Laufey ist die neue Perspektive. Diesmal steht nicht Kratos im Zentrum, sondern Faye, die Frau von Kratos und Mutter von Atreus. Für die Reihe ist das ein mutiger Schritt. Faye war in den letzten Spielen enorm wichtig, blieb aber lange eine Figur aus Erinnerungen, Andeutungen und Erzählungen.

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Jetzt bekommt sie ihre eigene Geschichte. Laut PlayStation beginnt ihr neues Abenteuer nach ihrem Tod. Faye erwacht in einer fremden Welt und muss die Menschen schützen, die sie liebt. Dabei führt sie ihr Weg durch das sogenannte Everywhen, eine Art Jenseits der Götter, in dem verschiedene Mythologien aufeinandertreffen. Das öffnet der Reihe viele neue Türen. God of War könnte damit nicht nur die nordische Saga erweitern, sondern auch andere Götterwelten einbauen. Genau dieser Gedanke sorgt bereits für viele Diskussionen in der Community.

Wird 2027 ein starkes Jahr für exklusive PlayStation-Spiele?

Sollte God of War Laufey wirklich in der ersten Jahreshälfte 2027 erscheinen, könnte Sony ein extrem starkes Jahr vorbereiten. Fans diskutieren bereits darüber, welche großen PlayStation-Spiele dann noch folgen könnten. Auch Intergalactic: The Heretic Prophet von Naughty Dog wird immer wieder mit 2027 in Verbindung gebracht, ist aber ebenfalls nicht fest datiert.

So spannend der Insider-Hinweis ist: Sony hat bisher keinen Release-Termin genannt. Trotzdem wirkt God of War Laufey nicht wie ein Projekt, das noch viele Jahre entfernt ist. Die Enthüllung, das gezeigte Material und die aktuelle Gerüchteküche deuten eher darauf hin, dass Sony den Titel bereits für die nähere Zukunft vorbereitet. Wenn die erste Jahreshälfte 2027 tatsächlich das aktuelle Ziel für den Release-Termin ist, könnten PlayStation-Fans früher als gedacht wieder in die Welt von God of War eintauchen. Bestätigt ist das noch nicht. Aber nach der starken Enthüllung klingt dieses Zeitfenster plötzlich gar nicht mehr so weit weg.

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