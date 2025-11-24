Intergalactic: The Heretic Prophet – „Content Complete“ oder doch Jahre entfernt? – Neue Hinweise verwirren!

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ein neues Gerücht entfacht die Diskussion neu! Seit seiner Enthüllung bei den Game Awards 2024 sorgt Intergalactic: The Heretic Prophet für Gesprächsstoff. Der erste Trailer versprach eine düstere Sci-Fi-Welt voller religiöser Konflikte, eine neue Hauptfigur und eine ungewöhnlich ernste Tonalität. Doch weil es seitdem keinerlei offizielles Update gab, wuchs die Ungeduld und genau hier setzt der nächste Hinweis an.

„Noch nicht einmal ausgekühlt“ brachte die Gerüchteküche frische Spekulationen: Branchenveteran Colin Moriarty erklärte, dass Intergalactic seiner Einschätzung nach „Content Complete“ sei (wie gestern berichtet). Das bedeutet: Die spielbaren Inhalte stehen, das Team würde nun primär polieren, testen und lokalisieren. Ein großer Schritt in der Entwicklung eines AAA-Titels, besonders bei einem Studio, das für Perfektionismus bekannt ist.

Moriartys Hinweise klingen plausibel, aber sind sie verlässlich?

Moriarty begründet seine Einschätzung mit auffälligen neuen Stellenausschreibungen: QA-Tester sowie Mitarbeiter für deutsche, italienische und japanische Lokalisierung. Diese Rollen werden normalerweise erst gesucht, wenn das Spiel inhaltlich zu großen Teilen fertig ist. Zusätzlich will er von Personen gehört haben, die bereits mit einer internen Version gearbeitet haben. Für ihn lautet die Schlussfolgerung: „Alles ist irgendwie abgeschlossen … Content fertig.“

Das passt zu früheren Gerüchten, die einen Release 2026 nicht ausschließen. Doch kurz nach seiner Aussage ruderte Moriarty zurück: Es handele sich um seine persönliche Einschätzung, nicht um einen Leak.

Andere Insider erwarten Intergalactic erst für die PS6?

Während Moriarty sogar behauptet, das Spiel könnte bei den Game Awards 2025 wieder auftauchen, meldete sich Insider Jeff Grubb zu Wort (via Blusky), mit einer komplett entgegengesetzten Aussage.

Laut Grubb:

Intergalactic wird NICHT bei den Game Awards gezeigt.

Sony plane dieses Jahr keinen neuen Trailer.

Das Marketing halte sich ganz bewusst zurück.

Damit stehen zwei Aussagen im Raum, die nicht zugleich stimmen können. Die einen Fans schöpfen Hoffnung, die anderen bleiben skeptisch.

Wie weit ist Intergalactic: The Heretic Prophet wirklich?

Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte: Es ist gut möglich, dass die Content-Phase abgeschlossen ist, aber Naughty Dog dennoch Monate oder Jahre an Feinschliff, Technik, Animationen und Performance arbeitet. Das Studio war noch nie für schnelle Releases bekannt, eher für Rekord-Produktionen mit enormem Detailgrad wie The Last of Us: Part II.

Bloomberg-Reporter Jason Schreier (via IGN.com) bleibt ebenfalls dabei: Ein Release vor 2027 sei extrem unwahrscheinlich. Damit würde das Spiel die PS5-Generation nur noch streifen – oder sogar komplett hinter sich lassen. Wird Naughty Dog mit keinem neuen Spiel beehren? Es sieht fast danach aus, dass Intergalactic: The Heretic Prophet erst zur Schlussphase der PlayStation 5 veröffentlicht wird. Vielleicht sogar als Launch-Titel für die PlayStation 6.

Klar ist: Intergalactic bleibt ein Prestigeprojekt. Naughty Dog nennt es das größte und ambitionierteste Spiel, das das Studio je entwickelt hat. Gleichzeitig arbeiten Neil Druckmann und sein Team parallel an einem zweiten Titel, was den Zeitplan weiter strecken könnte.

Entscheidet sich Sony tatsächlich für ein Release-Fenster Ende 2026, wartet direkt ein Titan als Konkurrent: GTA 6 erscheint laut aktuellen Plänen Ende November und wird vermutlich das gesamte Gaming-Jahr (und das Nächste) dominieren.

