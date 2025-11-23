Intergalactic: The Heretic Prophet soll angeblich inhaltlich fertig sein

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Um Intergalactic: The Heretic Prophet ranken sich seit seiner Enthüllung viele Diskussionen. Naughty Dogs neues Action-Adventure gilt als einer der spannendsten kommenden PS5-Exklusivtitel, doch offizielle Informationen sind weiterhin rar. Jetzt bringt Branchen-Insider Colin Moriarty neue Bewegung in die Gerüchteküche: Seiner Einschätzung nach ist das Spiel „Content Complete“, also inhaltlich fertig.

Doch kaum war die Aussage draußen, folgten direkt die Relativierungen. Moriarty stellte klar, dass seine Aussagen auf persönlicher Einschätzung basieren. Gleichzeitig widerspricht Insider Jeff Grubb (via X.com) und behauptet, das Spiel werde NICHT bei den Game Awards 2025 gezeigt. Damit steht die Frage im Raum: Wie weit ist Intergalactic wirklich und wann sehen wir endlich mehr?

Moriarty: „Alles ist eingetütet“

Im Gespräch mit Dan Allen Gaming erklärt Moriarty, dass er verschiedene Hinweise dafür sieht, dass Naughty Dog in die finale Phase der Entwicklung eingetreten ist. Besonders auffällig seien aktuelle Stellenausschreibungen: Neue Teammitglieder für QA-Testing sowie deutsche, italienische und japanische Lokalisierung werden gesucht.

Für ihn ein klares Zeichen, dass wesentliche Inhalte bereits stehen, denn Lokalisierungsarbeit beginnt erst, wenn das Grundgerüst wirklich fertig ist. Seine Worte: „Alles ist irgendwie abgeschlossen und… Content fertig.“ Darüber hinaus will Moriarty von Personen gehört haben, die bereits mit dem Spiel interagiert haben. Für ihn ein weiteres Indiz, dass der interne Build weit fortgeschritten ist. Das würde auch mit Release-Gerüchten für 2026 zusammenpassen.

Intergalactic: The Heretic Prophet bei den Game Awards? Die Hinweise widersprechen sich!

Moriarty ist überzeugt, dass Spieler nicht mehr lange warten müssen: „Ich glaube, wir werden es bei den Game Awards in diesem Jahr sehen.“ Seiner Meinung nach ist Naughty Dog zuversichtlich, dass der nächste Trailer viele Skeptiker überzeugen wird. Schließlich wurde Intergalactic bereits bei den Game Awards 2024 erstmals enthüllt. Ein erneuter Auftritt wäre also naheliegend. Doch dann kam die Gegenstimme: Jeff Grubb widerspricht ausdrücklich. Laut ihm plant Sony keinen Auftritt des Spiels beim diesjährigen Event.

Damit bleibt die Lage unklar: Einerseits scheint der Entwicklungsprozess weit fortgeschritten, andererseits könnte das Marketing noch etwas auf sich warten lassen.

Warum das Spiel trotz fertigem Content polarisiert

Neben den Entwicklungsdetails sprach Moriarty auch über die Reaktionen der Fans. Nach dem ersten Trailer war der Ton in Teilen der Community überraschend hart – laut ihm eine Folge von:

Nachwirkungen der Kontroversen um The Last of Us Part II

politischen und demografischen Vorurteilen

Kritik an der gewählten Hauptfigur

Moriarty ist jedoch überzeugt, dass die Skepsis spätestens mit dem nächsten Gameplay-Einblick verfliegt: „Es wird großartig. Viele, die jetzt zweifeln, werden ziemlich überrascht sein.“

Fest steht: Intergalactic: The Heretic Prophet erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Sollten die Hinweise stimmen, könnte Sony die Marketingphase bald starten. Selbst wenn die Game Awards dafür offenbar nicht der Ort sein werden. Sollte sich Naughty Dog wirklich für ein Release-Fenster im Herbst/Winter 2026 entscheiden trifft man direkt auf GTA 6, dass Ende November erscheinen soll.

