Intergalactic: Troy Baker nennt Naughty Dogs Sci-Fi-Spiel „extrem ambitioniert“

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Naughty Dog arbeitet weiter intensiv an Intergalactic: The Heretic Prophet. Das neue Sci-Fi-Spiel des Studios wurde zwar schon 2024 angekündigt, bleibt aber weiterhin geheimnisvoll. Jetzt sorgt ausgerechnet Troy Baker für neue Aufmerksamkeit. Der bekannte Schauspieler, der unter anderem Joel in den The Last of Us-Videospielen spielte, bezeichnete das aktuelle Naughty Dog-Projekt bei einer Autogrammstunde als das ambitionierteste Projekt, an dem er je gearbeitet hat.

Die Aussage fiel, als ein Fan Baker nach einem Update zu The Last of Us Part 3 fragte. Statt über eine mögliche Fortsetzung zu sprechen, verwies Baker auf Naughty Dogs aktuelles Projekt. Das Studio sei gerade voll darauf konzentriert, Intergalactic: The Heretic Prophet fertigzustellen. Laut Baker sei das Spiel „so verdammt gut“. Seine genaue Rolle wollte er aber nicht verraten. Auf die Frage, ob er eine Haupt- oder Nebenfigur spielt, wollte er anscheinend nicht antworten.

Naughty Dog will offenbar größer denken als je zuvor

Dass Troy Baker große Worte für einen Titel von Naughty Dog findet, überrascht nicht völlig. Er arbeitet seit Jahren eng mit Neil Druckmann zusammen und war in mehreren prägenden Projekten des Studios zu hören. Trotzdem ist diese Aussage spannend. Baker hat an Spielen wie The Last of Us, The Last of Us Part 2, Uncharted 4, BioShock Infinite und vielen weiteren Produktionen mitgewirkt. Wenn er Intergalactic: The Heretic Prophet als sein ambitioniertestes Projekt bezeichnet, setzt das die Erwartungen automatisch hoch.

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Was uns in Intergalactic erwarten wird? Nun, die Geschichte dreht sich um Jordan A. Mun, eine Kopfgeldjägerin, die auf dem isolierten Planeten Sempiria strandet. Laut bisherigen Informationen ist der Planet seit Jahrhunderten vom Rest des Universums abgeschnitten. Das Spiel soll Action, Erkundung und eine philosophische Geschichte über Glaube und Institutionen verbinden.

Der erste Trailer zeigte bereits einen deutlich anderen Ton als The Last of Us oder Uncharted. Statt postapokalyptischer Erdung oder klassischer Abenteuer-Action setzt Naughty Dog diesmal auf Retro-Sci-Fi, religiöse Motive, futuristische Technik und starke 80er-Jahre-Ästhetik.

Tati Gabrielle ist noch nicht fertig mit Motion Capture

Auch Hauptdarstellerin Tati Gabrielle gab neue Hinweise zum Stand der Entwicklung. In einem Interview mit JEUXACTU (via „IntergalacticES“ auf X.com) sagte sie, dass sie ihre Motion-Capture-Arbeit für Intergalactic noch nicht abgeschlossen habe. Das deutet darauf hin, dass sich das Spiel weiterhin mitten in der Produktion befindet und ein baldiger Release eher unwahrscheinlich ist.

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Gabrielle spielt die Protagonistin Jordan A. Mun. Interessant ist auch die Erklärung zu ihrem Namen. Jordan sei wie Gabrielle selbst koreanisch und schwarz. Der Nachname Mun sei ein traditioneller koreanischer Name. Die Initialen J.A.M. sollen außerdem eine Anspielung auf die ursprünglichen Gründer von Naughty Dog sein, deren frühere Firma JAM Software hieß.

Das zeigt, wie stark Naughty Dog offenbar an Details arbeitet.

Was bedeutet das für The Last of Us Part 3?

Viele Fans werden Bakers Aussage trotzdem mit gemischten Gefühlen lesen. Die Frage nach The Last of Us Part 3 bleibt weiter offen. Naughty Dog hat keinen dritten Teil offiziell angekündigt. Das muss nicht heißen, dass TLoU3 nie kommt. Aber im Moment scheint Intergalactic klar Priorität zu haben. Für Naughty Dog ist das ein mutiger Schritt. Nach Jahren mit Uncharted, The Last of Us und Remasters wagt das Studio wieder eine komplett neue Marke.

Gleichzeitig steigen dadurch die Erwartungen enorm. Naughty Dog steht für starke Figuren, intensive Inszenierung und filmische Erzählweise. Mit Intergalactic: The Heretic Prophet muss das Studio beweisen, dass es diese Stärken auch in einem völlig neuen Universum einsetzen kann. Derzeit gibt es noch keinen Release-Termin.

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