The Last of Us Part 3 – Entwickler-Aussage zu „immunen Menschen“ sorgt für Wirbel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Fragwürdig! - Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Im Netz wird gerade so getan, als habe Neil Druckmann neue Story-Details zu The Last of Us Part 3 angeteast. Genau so eindeutig ist die Lage aber nicht. Aktuell macht ein Clip die Runde, der Fans von „The Last of Us Part III“ sofort elektrisiert hat. Darin geht es um die Idee, dass es nicht nur Ellie geben könnte, sondern womöglich eine ganze Gruppe immuner Menschen. Das klingt nach einer riesigen Enthüllung. Nur: Genau so sollte man es nicht lesen.

Denn nach allem, was derzeit bekannt ist, handelt es sich nicht um eine frische offizielle TLOU-3-Ankündigung von Druckmann. Vielmehr geht es um ein älteres Gespräch, das ein ehemaliger Naughty-Dog-Entwickler in einem neuen Interview erwähnt hat (via Kiwi Talks auf YouTube).

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Warum das Thema trotzdem so spannend ist

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Diskussion nicht. Druckmann hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich gemacht, dass ein dritter Teil nur dann entstehen würde, wenn es eine Geschichte gibt, die wirklich stark genug ist. Gleichzeitig sagte er 2025 auch öffentlich, man solle nicht fest davon ausgehen, dass es überhaupt mehr von The Last of Us geben müsse. Genau deshalb löst jede mögliche Story-Idee sofort riesige Reaktionen aus.

Die Vorstellung einer „Ansammlung immuner Menschen“ trifft einen Nerv der Community. Sie würde direkt an eine der größten offenen Fragen der Reihe anknüpfen: War Ellie wirklich einzigartig oder war sie nur die erste bekannte Immunisierte? Diese Idee könnte die komplette moralische Wucht des Endes von Teil 1 in ein neues Licht rücken. Und genau deshalb diskutieren Fans gerade so heftig darüber.

Community sofort im Analyse-Modus

Auf Reddit sieht man sehr gut, wie gespalten die Reaktion ausfällt. Ein Teil der Fans findet die Idee logisch. Dort wird argumentiert, dass es in einer zerstörten Welt durchaus weitere Immunisierte geben könnte, die nie entdeckt wurden, sich versteckt hielten oder starben, bevor ihre Immunität überhaupt auffiel. Andere sehen genau darin ein Problem, weil Ellies Rolle dadurch kleiner wirken könnte.

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Besonders oft wird dabei eine Szene aus dem ersten Spiel hervorgeholt: Joels Hinweis, dass es womöglich andere wie Ellie geben könnte, diese ihre Immunität aber verbergen würden. Für manche Fans wäre ein solcher Ansatz deshalb keine Neuerfindung, sondern eher eine späte Erweiterung eines Gedankens, der schon lange im Hintergrund mitschwingt. Diese Lesart taucht in den Diskussionen immer wieder auf.

Das eigentliche Problem: Es ist kein klarer TLOU-3-Tease

Der derzeit kursierende Clip ist kein eindeutiger Beweis, dass genau diese Handlung jetzt für The Last of Us Part 3 geplant ist. Er zeigt vor allem, dass solche Ideen irgendwann intern besprochen wurden oder zumindest als kreative Richtung im Raum standen. Mehr nicht.

Das passt auch zu dem, was öffentlich über Naughty Dog bekannt ist. Das Studio arbeitet aktuell an Intergalactic: The Heretic Prophet, und Druckmann hatte zuletzt eher vorsichtig über die Zukunft von The Last of Us gesprochen. Ein dritter Teil ist also keineswegs offiziell auf Schiene, auch wenn es weiter Spekulationen um ein zweites großes Naughty-Dog-Projekt gibt.

Umfrage

Werden wir The Last of Us Part 3 jemals spielen? Abgegebene Stimmen: –

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