Terraria ist nicht totzukriegen: 70 Millionen Verkäufe und kein Ende in Sicht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Terraria wirkt wie ein Spiel aus einer anderen Zeit. Kein Battle Pass, kein Premium-Shop, keine jährliche Fortsetzung. Und trotzdem wächst der Sandbox-Hit von Re-Logic weiter. Jetzt hat Terraria die Marke von 70 Millionen Verkäufen überschritten. Für ein Spiel, das 2011 erschienen ist, ist das mehr als nur ein Erfolg. Es ist ein kleines Gaming-Wunder.

Besonders stark ist die PC-Version mit rund 39,6 Millionen Verkäufen, gefolgt von Mobile mit 19,7 Millionen und Konsolen mit 10,7 Millionen verkauften Einheiten.

Noch beeindruckender ist die Aktivität der Community. Laut Bericht kam Terraria im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 461.000 tägliche PC-Spieler. Der Höchstwert lag bei 1,4 Millionen. Auch die durchschnittliche Spielzeit zeigt, wie tief viele Fans in der Welt versinken: Auf PC liegt sie bei über 101 Stunden pro Spieler, wie die Entwickler zum 15. Geburtstag des Titels via Steampowered.com berichteten.

Werbung

Terraria zeigt, was moderne Spiele oft vergessen

Der Erfolg von Terraria ist auch deshalb spannend, weil das Spiel gegen viele moderne Branchentrends läuft. Es braucht keine täglichen Login-Belohnungen, keine teuren Skins und keine künstliche Angst, etwas zu verpassen. Stattdessen verkauft Terraria eine riesige Spielwiese, die Spieler selbst mit Geschichten füllen.

Genau das macht den Titel auch nach 15 Jahren so stark. Eine neue Welt fühlt sich nie exakt gleich an. Du gräbst tiefer, findest neue Ausrüstung, baust dir eine Basis, scheiterst an Bossen und entdeckst immer wieder kleine Überraschungen. Es wirkt simpel, aber es gibt Spielern ständig einen neuen Grund, noch eine Stunde dranzubleiben.

Während viele Live-Service-Spiele nach wenigen Monaten wieder verschwinden, wächst dieser Indie-Hit aus 2011 fast still weiter. Das ist vielleicht der größte Unterschied: Re-Logic jagt keinem Trend hinterher, sondern pflegt ein Spiel, das längst seine eigene Identität gefunden hat.

Werbung

Das „letzte Update“ ist endgültig Geschichte

Terraria hat über die Jahre fast schon eine eigene Running-Gag-Tradition entwickelt. Immer wieder klang es so, als würde ein großes Update das letzte sein. Doch Re-Logic konnte offenbar nie wirklich loslassen. Jetzt sagt das Studio klarer denn je: Man will nicht mehr versprechen, dass ein Update endgültig das letzte sein wird.

Stattdessen soll das Sandbox-Open-World-Spiel auch nach Version 1.4.6 weiter unterstützt werden. Das ist für Fans eine starke Nachricht, weil das Spiel längst mehr ist als ein alter Indie-Hit. Es lebt von neuen Inhalten, Community-Ideen, Crossover-Updates und kleinen Verbesserungen, die das Spiel immer wieder zurück in die Aufmerksamkeit bringen.

Warum Terraria immer noch funktioniert

Der Erfolg wirkt besonders bemerkenswert, weil Terraria nicht auf moderne Live-Service-Tricks setzt. Die Entwickler verweisen darauf, dass die Unterstützung der Community es dem Studio ermöglicht, ohne Preiserhöhungen oder Mikrotransaktionen weiterzumachen. In einer Branche, in der viele Spiele auf Battle Passes, Shops und Premiumwährungen setzen, wirkt das fast altmodisch, aber genau deshalb sympathisch.

Werbung

Terraria bietet Spielern weiterhin das, was viele moderne Spiele manchmal verlieren: Freiheit, Entdeckung und das Gefühl, dass jede Welt eine eigene Geschichte schreibt. Ob Bauen, Kämpfen, Sammeln, Bosse, Biome oder Koop-Chaos: das Spiel bleibt flexibel genug, um immer neue Spieler anzuziehen.