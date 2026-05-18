Mögliches Assassin’s Creed Hexe Release Datum und neues Update zu Far Cry 7

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Bei Ubisoft scheint sich hinter den Kulissen aktuell einiges zu bewegen. Neue Berichte deuten darauf hin, dass das Assassin’s Creed Hexe Release Datum möglicherweise deutlich früher geplant ist als bisher angenommen.

Laut aktuellen Insider-Informationen könnte das düstere Spin-off bereits 2027 erscheinen. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise darauf, dass auch Far Cry 7 intern große Fortschritte macht. Offiziell bestätigt wurden die neuen Informationen bislang zwar nicht, die aktuellen Berichte sorgen aber bereits jetzt für viel Aufmerksamkeit.

Ubisoft plant offenbar die nächsten großen Releases

Besonders interessant ist dabei die angebliche interne Roadmap von Ubisoft. Laut mehreren Quellen soll der Publisher seine wichtigsten Marken in den kommenden Jahren deutlich enger takten.

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Dabei spielt offenbar vor allem Assassin’s Creed Hexe eine zentrale Rolle. Das Spiel soll sich deutlich von den letzten Open-World-Teilen unterscheiden und stärker auf Horror-Elemente, düstere Atmosphäre und kleinere Gebiete setzen. Genau deshalb gilt der Titel aktuell als eines der spannendsten Projekte des Publishers.

Auch Far Cry 7 macht offenbar große Fortschritte

Parallel dazu tauchen immer mehr Informationen zu Far Cry 7 auf. Das Spiel soll laut früheren Leaks stärker auf Survival-Mechaniken, Zeitdruck und dynamische Gegner setzen.

Zusätzlich wird spekuliert, dass Ubisoft diesmal bewusst von der klassischen Open-World-Formel abrücken möchte. Nach der Kritik an den letzten Teilen der Reihe könnte genau das ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Serie werden.

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Die nächsten Jahre werden für Ubisoft entscheidend

Für den Publisher dürften die kommenden Releases besonders wichtig werden. In den letzten Jahren kämpfte Ubisoft immer wieder mit Verschiebungen, schwachen Verkaufszahlen und eingestellten Projekten.

Gerade deshalb ruhen aktuell große Hoffnungen auf Marken wie Assassin’s Creed und Far Cry. Beide Reihen gehören weiterhin zu den wichtigsten Franchises des Unternehmens und sollen offenbar eine zentrale Rolle in der zukünftigen Strategie spielen.

Noch fehlt die offizielle Bestätigung

Wichtig bleibt allerdings, dass die aktuellen Informationen weiterhin auf Insider-Berichten basieren. Weder konkrete Release-Termine noch die neuen Details wurden bislang offiziell bestätigt.

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Trotzdem verdichten sich die Hinweise darauf, dass Ubisoft seine nächsten großen Spiele schon bald ausführlicher vorstellen könnte. Vor allem rund um das Assassin’s Creed Hexe Release Datum dürfte das Interesse nach den neuen Gerüchten jetzt noch einmal deutlich steigen.

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