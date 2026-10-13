Squadron 42 landet nach 14 Jahren auf Steam, doch bei den Systemanforderungen stimmt etwas nicht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Squadron 42 hat jetzt eine offizielle Steam-Seite. Nach mehr als einem Jahrzehnt Entwicklung kannst du die Einzelspieler-Kampagne aus dem Star-Citizen-Universum erstmals direkt bei Valve auf deine Wunschliste setzen. Cloud Imperium Games nennt dort weiterhin das zweite Quartal 2027 als Release-Zeitraum und veröffentlicht gleichzeitig erste konkrete Systemanforderungen. Mindestens 16 GB RAM, 8 GB Videospeicher und 150 GB freier Speicherplatz werden verlangt. Interessant wird es allerdings bei CPU und Grafikkarte, denn die Angaben passen nicht vollständig zu den technischen Voraussetzungen, die Roberts Space Industries selbst veröffentlicht.

Die offizielle Steam-Seite von Squadron 42 ist inzwischen vollständig öffentlich. Dort findest du den neuen Trailer, Screenshots, unterstützte Sprachen und erstmals eine eigene Liste mit PC-Systemanforderungen. Eine Vorbestellung ist entgegen anderslautender Meldungen allerdings noch nicht möglich. Es gibt weder Preis noch Kaufbutton. Der Titel kann derzeit ausschließlich auf die Wunschliste gesetzt werden.

Der Steam-Eintrag ist trotzdem ein bemerkenswerter Schritt. Cloud Imperium Games vertrieb seine Spiele bislang über die eigene Roberts-Space-Industries-Infrastruktur. Mit Steam bekommt Squadron 42 nun Zugang zu Valves riesigem PC-Publikum, Steam Achievements, Steam Cloud, Family Sharing und vollständiger Controller-Unterstützung. Zum Start bleibt allerdings ein Roberts-Space-Industries-Konto erforderlich, das mit Steam verknüpft werden muss.

Diese Systemanforderungen nennt Squadron 42 auf Steam

Auf den ersten Blick fallen die Anforderungen überraschend moderat aus. Eine konkrete Grafikkarte nennt Cloud Imperium noch nicht. Stattdessen genügt laut Steam eine DirectX-11.1-kompatible GPU mit mindestens 8 GB VRAM. Dazu kommen 16 GB Arbeitsspeicher und 150 GB Speicherplatz.

Komponente Mindestanforderung laut Steam Betriebssystem Windows 11, 64 Bit CPU Intel Core i7 Sandy Bridge oder neuer / AMD Bulldozer oder neuer RAM 16 GB Grafikkarte DirectX-11.1-kompatibel, 8 GB VRAM DirectX Version 12 Speicher 150 GB Internet Breitbandverbindung

Empfohlene Hardware fehlt derzeit fast vollständig. Steam zeigt zwar bereits einen Abschnitt für die empfohlenen Anforderungen an, nennt dort aber noch keine konkreten CPUs, GPUs oder RAM-Größen. Wer wissen möchte, welche Hardware für hohe Details, 60 FPS oder 4K erforderlich ist, bekommt also noch keine Antwort.

Ausgerechnet die CPU-Anforderungen passen nicht zu den eigenen RSI-Angaben

Der merkwürdigste Punkt steckt bei den Prozessoren. Laut Steam reicht auf Intel-Seite bereits ein Core i7 aus der Sandy-Bridge-Generation. Diese CPUs kamen 2011 auf den Markt. Bei AMD wird sogar Bulldozer oder neuer genannt, ebenfalls eine Architektur aus dem Jahr 2011.

Die offizielle Support-Seite von Roberts Space Industries stellt dagegen andere Anforderungen für Star Citizen und Squadron 42. Dort verlangt CIG mindestens einen Intel-Prozessor ab Haswell beziehungsweise einen AMD-Prozessor ab Excavator sowie Unterstützung für AVX, AVX2 und FMA3. Gerade Sandy Bridge erfüllt diese Voraussetzungen nicht vollständig.

Steam RSI-Support Intel CPU Sandy Bridge oder neuer Haswell oder neuer AMD CPU Bulldozer oder neuer Excavator oder neuer RAM 16 GB 16 GB+ VRAM 8 GB 4 GB Speicher 150 GB 150+ GB SSD

Auch beim Videospeicher geht die neue Steam-Seite plötzlich in die andere Richtung. Dort werden mindestens 8 GB VRAM verlangt, während die allgemeine RSI-Supportseite noch 4 GB nennt. Die Steam-Anforderungen dürften damit entweder neuer sein oder sich speziell auf Squadron 42 beziehen, während die Supportseite weiterhin gemeinsame Mindestwerte für Star Citizen und Squadron 42 führt.

Welche Liste am Ende wirklich zählt, ist deshalb noch nicht eindeutig. Für einen Release, der erst zwischen April und Juni 2027 stattfinden soll, können sich die Anforderungen ohnehin noch ändern.

150 GB sind nur der Anfang, eine SSD wird auf Steam erstaunlicherweise nicht verlangt

Auch beim Speicher gibt es einen kleinen Unterschied. Steam verlangt 150 GB freien Platz, schreibt aber derzeit nicht ausdrücklich vor, dass dieser auf einer SSD liegen muss. Auf der RSI-Supportseite wird dagegen klar eine SSD vorausgesetzt.

Für ein technisch derart aufwendiges Spiel wäre ein tatsächlicher HDD-Support überraschend. Gerade Star Citizen streamt enorme Mengen an Daten während des Spielens. Es wäre deshalb sinnvoll, bei der aktuellen Steam-Angabe noch nicht davon auszugehen, dass eine klassische Festplatte für Squadron 42 tatsächlich ausreichend sein wird.

Zum Vergleich: Selbst moderne Spiele mit deutlich kleinerer Spielwelt setzen inzwischen häufig eine SSD voraus. Die 150 GB selbst sind dagegen inzwischen weniger außergewöhnlich. Selbst Kojima’s Death Stranding 2 benötigt auf dem PC ebenfalls rund 150 GB.

Squadron 42 erscheint weiterhin im zweiten Quartal 2027

Am Release-Zeitraum hat sich durch die Steam-Seite nichts geändert. Squadron 42 soll weiterhin im zweiten Quartal 2027 erscheinen, also irgendwann zwischen dem 1. April und 30. Juni. Einen konkreten Tag gibt Cloud Imperium Games weiterhin nicht an.

Eigentlich war die Kampagne noch für Ende 2026 geplant. Chris Roberts verschob sie jedoch bewusst, weil er Squadron 42 nicht gleichzeitig mit dem enormen GTA 6-Hype veröffentlichen wollte.

Nach inzwischen rund 14 Jahren Entwicklung ist allein die Steam-Seite deshalb ein ungewöhnlich greifbarer Fortschritt. Dazu kommt ein neuer Trailer mit Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, Henry Cavill, Andy Serkis und weiteren Schauspielern. Die Kampagne soll mehr als 40 Stunden umfassen und direkt als fertiges Einzelspieler-Spiel erscheinen, nicht als Early Access.

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Steam könnte für Squadron 42 wichtiger werden als die neue Hardware-Liste

Langfristig ist deshalb möglicherweise gar nicht die Frage nach 16 GB RAM oder 8 GB VRAM der spannendste Teil der neuen Seite. Squadron 42 wird sich auf Steam erstmals unmittelbar dem normalen PC-Markt stellen müssen.

Damit kommen nach dem Release öffentliche Steam-Bewertungen, Spielerzahlen und Valves Rückerstattungsregeln hinzu. Gerade bei einem Projekt, das über mehr als ein Jahrzehnt entwickelt wurde und aus dem milliardenschweren „Star Citizen“-Crowdfunding hervorgegangen ist, dürfte das für Cloud Imperium Games eine völlig andere Form der Öffentlichkeit bedeuten.

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