Star Citizen: Neues Update zu Squadron 42 veröffentlicht

Entwickler Cloud Imperium Games hat nun kurz vor der anstehenden Citizencon (19. bis 20 Oktober) ein spannendes Update zu Star Citizen: Squadron 42 veröffentlicht.

Falls du die letzten Jahre im Kälteschlaf warst (weil du auf dieses Spiel wartest): Squadron 42 soll eine in sich geschlossene Einzelspieler-Erfahrung bieten, die dir einen leichteren Einstieg in das komplexe Universum von Star Citizen ermöglicht. Während das Hauptspiel durch seine riesige offene Welt, eine dynamische Wirtschaft und seine politische Struktur manchmal überwältigend wirken kann, bietet Squadron 42 eine fokussierte Story-Kampagne. Dabei wird nicht an prominenten Schauspielern gespart: Hollywood-Größen wie Mark Hamill, Gary Oldman und Gillian Anderson verleihen dem Spiel ihren Charakter und ihre Stimme.

Star Citizen wird oft als der geistige Nachfolger von Wing Commander betrachtet. Beide Spiele wurden von Chris Roberts entwickelt, der Schöpfer der ursprünglichen Wing Commander-Serie aus den 1990er Jahren. Diese Serie war bekannt für ihre epischen Weltraumkämpfe und cineastischen Geschichten, die stark auf Charakterentwicklung und Zwischensequenzen setzten

Cloud Imperium hat via „Comm-Link“ bestätigt, dass Squadron 42 „feature complete“ ist, also alle geplanten Funktionen implementiert wurden. Doch das ist nur der Anfang, denn jetzt geht es um den Feinschliff.

Neue Details zu Star Citizen: Squadron 42

Kurz vor der Citizencon, die vom 19. bis 20. Oktober 2024 stattfindet, gibt es einige spannende Einblicke in die Entwicklung von Squadron 42. Eines der größten Updates betrifft den Zero-Gravity-Kampf. Dieser wurde optimiert, um ein noch intensiveres und flüssigeres Gameplay zu ermöglichen. Die Animationen für das Nachladen und die Interaktion mit der Umgebung wurden verbessert, was das Kampferlebnis noch realistischer machen soll.

Auch die Gesichtsanimationen der Charaktere haben große Fortschritte gemacht und nähern sich laut Entwickler der Fertigstellung. Besonders beeindruckend sind die neuen Zerstörungseffekte sowie die detailreichen Umgebungen auf bevölkerten Planeten. Cloud Imperium hat viel Wert darauf gelegt, dass sich die Welt von Squadron 42 lebendig und immersiv anfühlt.

Motion Capture und Erzählstruktur

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Entwicklung ist das Motion Capture. Hier wurden viele Schlüsselszenen und Zwischensequenzen im Spiel stark verbessert. Die Bewegungen der Charaktere wirken jetzt noch natürlicher und tragen maßgeblich zur Immersion bei. In den letzten Wochen gab es zudem intensive Story-Meetings, in denen die Entwickler eine „Moment-zu-Moment“-Analyse eines besonders narrativ starken Levels durchgeführt haben. Ziel war es, den Dialog, das Umwelt-Storytelling und das Verhalten der Feinde so abzustimmen, dass alles perfekt harmoniert.

Das Team hat sich außerdem darauf konzentriert, die künstliche Intelligenz der NPCs zu verbessern, sodass diese in Echtzeit auf die Handlungen des Spielers reagieren können. Auch die visuellen Effekte wurden weiter optimiert, um das Spiel noch beeindruckender zu machen.

Wann erscheint Squadron 42?

Die Frage, die wohl alle Fans am meisten beschäftigt: Wann wird Squadron 42 veröffentlicht? Auch wenn Cloud Imperium noch keinen genauen Termin genannt hat, deuten die aktuellen Fortschritte darauf hin, dass es nicht mehr allzu lange dauern könnte. Vielleicht erfahren wir auf der Citizencon endlich mehr darüber, wann wir uns in die Weltraumabenteuer von Squadron 42 stürzen können. Immerhin warten wir schon eine gefühlte Weltraumreise zur nächsten Galaxie darauf.

Squadron 42 wurde das erste Mal im Oktober 2012 angekündigt, als Teil der ursprünglichen Kickstarter-Kampagne für Star Citizen. Damals präsentierte Cloud Imperium Games das Spiel als eigenständige Einzelspieler-Kampagne, die tief in die Welt des Hauptspiels eingebettet ist. Obwohl noch kein Release-Termin ansteht sind bereits Sequels geplant.