Nintendo Switch 2 Welcome Tour kostet Geld – aber weniger als gedacht

Viele hatten spekuliert, wie viel Nintendo Switch 2 Welcome Tour kostenlos sein würde – nun steht der Preis fest. Und er fällt deutlich niedriger aus, als viele erwartet hatten, wenn man erwartet hat, dass sie etwas kostet

Wie viel kostet Nintendo Switch 2 Welcome Tour?

Laut der offiziellen Nintendo-Webseite in Japan beträgt der Preis 990 Yen, was umgerechnet etwa 6 Euro sind. Natürlich passt Nintendo die Preise je nach Region an, sodass in Europa leichte Abweichungen möglich sind.

Wenn man sich andere Preisanpassungen ansieht – beispielsweise Mario Kart World, das in Japan umgerechnet nur 61 US-Dollar kostet, in den USA aber mit 79,99 Euro gelistet ist – könnte Nintendo Switch 2 Welcome Tour in Europa zwischen 7,99 und 9,99 Euro/Dollar kosten.

Warum ist das Spiel nicht kostenlos?

Einige Fans hatten gehofft, dass Nintendo Switch 2 Welcome Tour als Gratis-Titel erscheint, um neue Spieler auf der Switch 2 willkommen zu heißen. Doch der günstige Preis zeigt, dass es sich nicht um ein vollwertiges Premium-Spiel handelt, sondern eher um eine kleinere Einführung.

Wie teuer werden Nintendo Switch 2-Spiele generell?

Der Preis von Nintendo Switch 2 Welcome Tour ist eine gute Nachricht für alle, die befürchtet haben, dass alle Spiele teurer werden. Es wird jedoch weiterhin Unterschiede bei den Preisen geben:

Große First-Party-Spiele wie ein neues The Legend of Zelda oder ein neues 3D-Mario werden voraussichtlich 79,99 Euro kosten.

wie ein neues oder ein neues werden voraussichtlich kosten. Andere Nintendo-Exklusivtitel wie Donkey Kong Bananza oder Kirby Air Riders liegen bei 69,99 Euro .

oder liegen bei . Kleinere Spiele oder digitale Titel wie Welcome Tour werden voraussichtlich günstiger bleiben.

Wenn du die Konsole via „My Nintendo Store“ vorbestellen möchtest, gibt es einige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Bei Amazon kannst du eine Einladung erhalten.