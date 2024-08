Nächste Xbox: Series-Nachfolger kommt früher als Fans lieb ist

Ende 2020 veröffentlichte Microsoft gleich zwei neue Konsolen für die neunte Generation: die Xbox Series X und Series S. Ob ein Mid-Gen-Upgrade kommen wird und wie die nächste Xbox Konsole aussehen, was sie können und was sie kosten wird möchten wir in diesem Artikel erkunden. Wir haben alle relevanten Informationen, Spekulationen und Gerüchte zum Xbox Series X/S-Nachfolger.

Doch bevor wir uns einer neuen Xbox-Konsolen-Generation widmen, möchten wir wissen wie es aktuell um die Xbox Series X/S steht. Laut aktuellen Verkaufsschätzungen (Verkaufszahlen präsentiert Microsoft seit der Xbox One-Ära nicht mehr) verkauften sich die Konsolenmodelle 29,24 Millionen Mal (Stand Ende Juli 2024). Das ist etwas weniger als die Hälfte, die die PlayStation 5 bisher verkaufen konnte. Trotzdem erfolgreicher als frühere Generationen. Die Xbox Series-Konsolen erschienen erstmals am 10. November 2020, also nur wenige Tage vor der PS5.

Wie gut wird die nächste Xbox werden?

Bereits im Februar 2024 hat Microsoft einiges über die Zukunft von Xbox und der nächsten Konsole in einer Podcast-Sendung verraten. Zuvor gab es einige Gerüchte, das Microsoft das Xbox-Hardware-Geschäft (bis auf die Controller) aufgeben wird. Dem ist nicht so!

Xbox-Präsidentin Sarah Bond sprach vom „größten technischen Sprung“, den Spieler bei einer Hardware-Generation gesehen haben. Große Worte, denen erst Taten folgen müssen.

Welche Spezifikationen könnte der Xbox Series X-Nachfolger bieten?

Prozessor: Ein speziell angefertigter Prozessor der nächsten Generation.

Grafikprozessor: Ein leistungsstarker RDNA 2-Grafikprozessor mit bis zu 90+ TeraFLOPS Rechenleistung. Zum Vergleich: Eine aktuelle High-End-Grafikkarte, wie die NVIDIA GeForce RTX 4090, schafft 83 TeraFLOPS bei Standard-Einstellungen. Die aktuelle Xbox Series X „nur" 12 TeraFLOPS. Die aktuelle PlayStation-Konsole (PS5) bietet eine Rechenleistung von 10,28 TeraFLOPS.

Ein leistungsstarker RDNA 2-Grafikprozessor mit bis zu 90+ TeraFLOPS Rechenleistung. Zum Vergleich: Eine aktuelle High-End-Grafikkarte, wie die NVIDIA GeForce RTX 4090, schafft 83 TeraFLOPS bei Standard-Einstellungen. Die aktuelle Xbox Series X „nur“ 12 TeraFLOPS. Die aktuelle PlayStation-Konsole (PS5) bietet eine Rechenleistung von 10,28 TeraFLOPS. Speicher: Erhöhte Speicherkapazität, möglicherweise bis zu 4 TB.

Auflösung und Bildrate: Unterstützung für 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS. Ob 8K bis (oder ab) 2026 relevant wird, wird sich zeigen. Laut einem Artikel von TVFindr.com wurden 2021 nur etwa 350.000 Einheiten an 8K-Fernserhn verkauft. Das entspricht etwa 0,15% der gesamten Verkäufe an TV-Geräten. Nicht viel. Ob sich diese Zahl in Zukunft rasant nach oben bewegt, bleibt offen.

Unterstützung für 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS. Ob 8K bis (oder ab) 2026 relevant wird, wird sich zeigen. Laut einem Artikel von TVFindr.com wurden 2021 nur etwa 350.000 Einheiten an 8K-Fernserhn verkauft. Das entspricht etwa 0,15% der gesamten Verkäufe an TV-Geräten. Nicht viel. Ob sich diese Zahl in Zukunft rasant nach oben bewegt, bleibt offen. Laufwerk: Ob die Konsole überhaupt ein Laufwerk hat? Vielleicht wird es optional eines geben, wie aktuell bei der PS5 Slim.

Und wie wird sie aussehen?

Die Frage der Optik ist für manche Spieler sicherlich interessant, aber sehr wahrscheinlich wird die Leistung das Aussehen der neuen Konsole beeinflussen. Das Design der Xbox Series X wurde zum Beispiel deswegen gewählt, um den Luftstrom optimal zu auszuführen. Das sie dadurch wie ein schwarzer Kühlschrank aussieht, mag nicht von der Leistung die darin steckt täuschen.

Nächste Xbox-Konsole Release: Wann erscheint die nächste Microsoft-Konsole?

Derzeit gibt es offiziell noch keinen bestätigten Termin, weshalb es auch keinen bestätigten Release-Zeitraum gibt. Laut einer Roadmap, die Ende 2023 veröffentlicht wurde, deutet vieles darauf hin, dass Microsoft bereits den Xbox Series X/S-Nachfolger in Planung hat.

Bisher gab es schon einige Gerüchte und Leaks zum Release-Zeitraum (2026 bis 2028):

Laut dieser Roadmap soll 2026 eine neue Xbox-Konsolen-Generation veröffentlicht werden. Als Start-Titel soll Call of Duty: Modern Warfare 4 dienen, da kein neues Halo-Spiel zu diesem Zeitpunkt fertig wird. Aktuell sollen angeblich zwei Halo-Spiele in Arbeit sein, jedoch mit noch unbekannten Veröffentlichungszeitraum.

Wie ein Microsoft-Dokument bei der Übernahme von Activision-Blizzard zeigte, ist geplant den sieben Jahres-Zyklus einzuhalten, also 2027.

. Laut einem FTC-Leak soll die Konsole 2028 kommen.

Als sehr wahrscheinlich halte ich 2026. Warum? Um der PlayStation 6 (PS6) zuvorzukommen. Mit dem Vorsprung könnte Microsoft einige neue Spiele zum Start mitgeben. Entwickler-Studios haben sie ja die letzten Jahre ausreichend übernommen und könnten in der 10. Konsolen-Generation, wie auch schon zu Xbox 360-Zeiten, einen Vorsprung gegenüber Sony herausholen.

Nächste Xbox-Konsole Preis: Wie viel wird die neue Konsole kosten?

Sehen wir uns den Start-Preis der Xbox Series X, also dem High-End-Modell der aktuellen Xbox-Konsolen-Generation an, dann wissen wir, dass diese 549,99 Euro (UVP, Österreich Preis) zum Start kostete. Verglichen mit der PS5 ein marginaler Unterschied, da die Laufwerk-Edition für 499,99 Euro erhältlich war.

Wenn man von einem mächtigen technischen Sprung ausgehen kann – der angekündigt wurde – wird sich das wohl auch am Preis zeigen. Andererseits könnte Microsoft alle überzeugen und mit einer starken Preisansage antanzen. Rechnet man die Inflation mit ein, dann könnte die nächste Xbox-High-End-Konsole 600 bis 700 Euro kosten. Eine günstigere Alternative, die wahrscheinlich knapp über dem Leistungsstand der Xbox Series X wäre, könnte zum Kampfpreis von 300 bis 400 Euro kommen.

Natürlich sind das alles nur meine Hirngespinste. Bislang gibt es noch keine offiziellen Preisangaben.

Welche (exklusiven) Start-Titel könnte es geben?

Microsoft wird wohl nicht den selben Fehler für den Nachfolger wie bei der Xbox Series X machen. Wir erinnern uns: Zum Start der Xbox Series X/S gab es ein halbe Ewigkeit keine neuen Spiele, für die sich ein Upgrade auf die nächste Konsolen-Generation gelohnt hätte. Halo Infinite war sogar auf der Verpackung oben, erschien allerdings erst ein Jahr später.

Für den Xbox Series X-Nachfolger könnten folgende Titel für den Start relevant sein:

Kommt ein Xbox Handheld?

Das Gerücht setzen wir nicht in die Welt, es wurde bereits von Xbox-Chef Phil Spencer angedeutet, dass ein Xbox-Handheld in Arbeit sein könnte. Dabei wurde von ihm betont, dass Spiele lokal gespielt werden können. Der Trend-Zug von Nintendo Switch und Steam Deck dürfte also bei Microsoft also nicht vorbeigezogen sein.

Es wird erwartet, dass dieser Xbox Handheld ähnliche Funktionen wie andere tragbare Gaming-Geräte wie das Steam Deck oder das ASUS ROG Ally haben könnte. Bislang sind noch keine Bilder zu diesem möglichen Gerät im Internet aufgetaucht. Auch keine sonderbar interessanten Gerüchte, denen man Glauben schenken könnte.

Wie der Xbox Series X/S-Nachfolger der PlayStation 6 (PS6) gefährlich werden könnte

Microsoft hätte erstmals seit der Xbox 360-Zeit wieder die Möglichkeit, die kommende Sony-Konsole auszustechen. Wenn sie es klug angehen! Dass die PS6 wohl erst nach 2026 kommen wird, scheint so gut wie sicher. Das würde bedeuten, dass Microsoft früher dran wäre, was durchaus ein Vorteil für interessierte Spieler sein könnte. Natürlich vorausgesetzt, das Angebot ist stimmig. Dazu benötigt es mehr als eine leistungsstärkere Konsole, als Sony sie hat.

Microsoft müsste sicherstellen, dass sie eine breite Palette an exklusiven Spielen anbieten, die die Spieler begeistern. Zudem wäre es wichtig, innovative Funktionen und Dienste zu integrieren, die das Spielerlebnis verbessern, wie etwa eine nahtlose Integration von Cloud-Gaming und eine starke Unterstützung für Indie-Entwickler.

Ein weiterer entscheidender Faktor könnte die Preisgestaltung sein. Wenn Microsoft es schafft, die neue Konsole zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten, könnte dies viele Spieler dazu bewegen, zur Xbox zu wechseln. Schließlich spielt auch die Community eine große Rolle. Microsoft sollte weiterhin in Programme wie den Xbox Game Pass investieren, um den Spielern ein attraktives Gesamtpaket zu bieten.

Mit der richtigen Strategie könnte Microsoft tatsächlich die Oberhand gewinnen und eine neue Ära im Konsolen-Sektor einläuten. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln werden.