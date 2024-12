Die 20 größten Games für 2025, die du im Blick behalten solltest

Das Jahr 2025 verspricht ein echtes Fest für Gamer zu werden! Einige der spannendsten Titel stehen in den Startlöchern, doch viele davon haben noch keinen festen Release-Termin. Du warst auf der Suche nach einem Gaming-Kalender, der alle Stücke spielt? Hier sind die besten Games für 2025.

Die größten Games-Highlights für 2025, die bereits einen fixen Termin haben

Für das erste Quartal 2025 gibt es bereits einige große Titel, die einen Release-Termin erhalten haben. Die größten Highlights sehen wir uns mit dir genauer an. – Nach Release-Termin sortiert.

Kingdom Come: Deliverance 2

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 4. Februar 2025

Als direkte Fortsetzung des ersten Teils setzt es die Geschichte des Schmiedssohns Heinrich im Böhmen des 15. Jahrhunderts fort. Die Spielwelt ist doppelt so groß wie im Vorgänger und umfasst Gebiete wie das Böhmische Paradies und die Stadt Kutná Hora.

Gegenüber dem Vorgänger gibt es jetzt auch Armbrüste und frühe Feuerwaffen, die auch vom Pferd aus eingesetzt werden können. Das Spiel bietet ein überarbeitetes Rufsystem und mehr Freiheiten bei Quests und Charakterentwicklung.

Civilization 7

Plattformen: Windows PC

Windows PC Release-Zeitraum: 11. Februar 2025

Das Spiel führt gegenüber seinen Vorgängern bedeutende Neuerungen ein, darunter die Unterteilung in drei Epochen: Antike, Erkundung und Moderne.

Als Spieler kannst du Anführer und Zivilisationen frei kombinieren, was vielfältige strategische Möglichkeiten eröffnet. Zudem werden begehbare Flüsse und ein überarbeitetes Kampfsystem eingeführt.

Avowed

Plattformen: Xbox Series X/S, Windows PC

Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 18. Februar 2025 (Early Access ab 13. Februar)

Du wartest sehnsüchtig auf ein neues First-Person-Fantasy-Rollenspiel? Obsidian Entertainment führt uns mit Avowed in die Welt von Eora, bekannt aus der „Pillars of Eternity“-Reihe. Im Spiel erkundest du die geheimnisvollen „Living Lands“ und triffst Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Die Kämpfe kombinieren Nahkampf, Magie und Fernkampf, wobei du deine Ausrüstung und Fähigkeiten anpassen kannst. Es verspricht ein tiefgründiges Rollenspielerlebnis mit einer fesselnden Geschichte und vielfältigen Charakteren zu werden. Dabei setzt Entwickler Obsidian bei Avowed auf 30fps im Spiel.

Assassin’s Creed Shadows

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Termin: 14. Februar 2025

Das Spiel entführt dich ins feudale Japan während der Sengoku-Periode und bietet eine offene Welt, die in Größe und Detailreichtum mit „Assassin’s Creed Origins“ vergleichbar ist. Du schlüpfst in die Rollen von zwei Protagonisten: Naoe, einer geschickten Shinobi-Assassine aus der Iga-Provinz, und Yasuke, einem legendären afrikanischen Samurai.

Das Gameplay kombiniert klassische Stealth-Elemente mit intensiven Kämpfen, wie du sie aus früheren Assassin’s Creed-Spielen gewohnt bist. Neue Features wie die Möglichkeit, in der Bauchlage zu kriechen, dynamische Lichtverhältnisse zu nutzen und ein überarbeitetes Kampfsystem mit historischen Waffen wie Katanas, Shuriken und Kusarigama sollen für ein immersives Spielerlebnis sorgen. Immerhin sollen Doppel-Attentate ihr Comeback feiern.

Split Fiction

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows PC Release-Zeitraum: 6. März 2025

Auf das kooperative Action-Adventure dürfen sich alle Fans von Spielen wie It Takes Two und A Way Out freuen. Im neuesten Action-Abenteuer von Hazelight Studios übernehmen zwei Spieler die Rollen von Mio und Zoe, zwei Schriftstellerinnen, die in einer von ihren eigenen Geschichten erschaffenen Simulation gefangen sind. Um zu entkommen, müssen sie zusammenarbeiten und verschiedene Herausforderungen meistern.

Das Spiel soll abwechslungsreiche Welten bieten, die zwischen Zoes Fantasy-Umgebungen und Mios Science-Fiction-Welten wechseln. Du wirst dabei u.a. Drachen reiten oder Laser-Schwerter schwingen.

Atomfall

Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC

PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Windows PC Release-Zeitraum: 27. März 2025

Ein Survival-Action-Spiel, inspiriert von realen Ereignissen, das fünf Jahre nach der Windscale-Kernschmelze in Nordengland spielt.

In einer fiktiven Quarantänezone erkundest du die britische Landschaft, sammelst Ressourcen, baust Gegenstände, handelst und kämpfst gegen bizarre Charaktere, mystische Elemente, Kults und abtrünnige Regierungsbehörden.

