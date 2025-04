Neuer Bungie-Shooter „Marathon“ enttäuscht: Spieler fordern Verschiebung nach Alpha

Eigentlich sollte Bungies Multiplayer-Shooter Marathon eines der Highlights im Herbst 2025 werden. Doch nach der kürzlich gestarteten Alpha häufen sich die kritischen Stimmen. Viele bekannte Content-Creator, die das Spiel bereits testen konnten, fordern eine klare Verschiebung – mindestens auf 2026.

Was genau läuft bei der Alpha schief? Zunächst muss gesagt werden: Es handelt sich um eine Alpha (über die jeder frei berichten darf). Das heißt, das Spiel ist noch lange nicht fertig und dient vor allem zur frühen Fehlererkennung. Trotzdem fällt das Feedback ernüchternd aus – sowohl spielerisch als auch technisch scheint es noch erhebliche Baustellen zu geben.

Ein großes Problem: Die Spielerzahlen sind schon kurz nach Alpha-Start stark eingebrochen, trotz ständiger Einladung neuer Tester. Für ein Spiel mit PvP-Fokus ein schlechtes Zeichen.

Paul Tassi von Forbes, ein erfahrener Berichter über Destiny (ebenfalls von Bungie), schlägt Alarm: „Marathon sollte nicht vor 2026 erscheinen. Vielleicht braucht es sogar 4–6 Monate mehr als geplant.“ Er verweist auf grundlegende Probleme im Spiel und kritisiert den Druck seitens Sony, den 2025-Termin unbedingt zu halten.

Auch YouTuber LegacyKillaHD (via Dexerto.com) mit über 700.000 Abonnenten schlägt in dieselbe Kerbe: „Der Spielerschwund ist erschreckend. Das Spiel braucht mehr Zeit und mehr Substanz.“

Yes, it’s a closed alpha.

Yes, players are limited.

But the drop off should scare Bungie. I genuinely think they’ll be delaying to 2026, Marathon needs work and reason to justify a price tag. pic.twitter.com/RuIkh5Aj5i

— Michael (@LegacyKillaHD) April 27, 2025