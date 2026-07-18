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Ende einer Ära

Nächster Rückschlag für Bungie: Marathon verliert seinen Game Director

Der Marathon Game Director Joe Ziegler verlässt Bungie überraschend. Das Studio übergibt die Leitung an Del Chafe Ill.

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Artikel von Tim Rantzau + unter Mithilfe von KI *.
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Der nächste personelle Umbruch bei Bungie ist offiziell. Joe Ziegler, der als Game Director für den Extraction-Shooter Marathon verantwortlich war, verlässt das Studio mit sofortiger Wirkung. Die Nachricht gab Ziegler selbst über seine Social-Media-Kanäle bekannt. Er erklärte, dass der 17. Juli sein letzter Arbeitstag bei Bungie sei und er sich einer neuen Herausforderung widmen werde.

In seiner Abschiedsnachricht bedankte sich Ziegler bei seinem Team und der Community für die Unterstützung während der Entwicklung von Marathon. Gleichzeitig bestätigte er, dass Del Chafe III, bisher Assistant Game Director, die Leitung des Projekts übernimmt. Gemeinsam mit Creative Director Julia Nardin soll er den Shooter in die nächste Entwicklungsphase führen.

Abgang in einer schwierigen Phase

Der Zeitpunkt überrascht. Marathon erschien erst vor wenigen Monaten und kämpft seitdem mit sinkenden Spielerzahlen sowie gemischten Reaktionen aus der Community. Zudem musste Bungie zuletzt mehrere personelle Einschnitte verkraften. Erst vor Kurzem verließ auch Studioleiter Justin Truman das Unternehmen, nachdem es zuvor zu umfangreichen Entlassungen gekommen war.

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Joe Ziegler war seit 2022 Teil von Bungie und übernahm die Leitung von Marathon, nachdem der ursprüngliche Game Director Christopher Barrett das Projekt verlassen hatte. Unter seiner Führung wurde der Shooter schließlich veröffentlicht und erhielt nach dem Launch bereits mehrere größere Updates.

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Bungie will den Support fortsetzen

Trotz des Führungswechsels betont Bungie, dass sich an den Plänen für Marathon nichts ändern soll. Del Chafe III und Julia Nardin sollen die weitere Entwicklung übernehmen und den bereits angekündigten Content-Fahrplan fortsetzen. Dazu gehören neue PvE-Inhalte, Gameplay-Anpassungen und weitere Updates, mit denen Bungie das Interesse der Spieler langfristig zurückgewinnen möchte.

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Community blickt skeptisch nach vorn

In den sozialen Netzwerken sorgt Zieglers Abschied für gemischte Reaktionen. Viele Fans bedanken sich für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe. Andere sehen den erneuten Führungswechsel als weiteres Warnsignal für Bungie. Nach mehreren Entlassungswellen, Führungswechseln und den Schwierigkeiten rund um Marathon fragen sich viele Spieler, ob sich das Studio wieder stabilisieren kann.

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