Ubisoft legt nach: Black Flag Resynced bekommt Fan-Wunsch nach Rekordstart

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Für Ubisoft läuft es derzeit rund: Nur wenige Tage nach dem Release hat sich Assassin’s Creed Black Flag Resynced bereits über drei Millionen Mal verkauft. Passend zu diesem Erfolg hat der Publisher nun eine Nachricht veröffentlicht, auf die viele Fans seit dem Launch gewartet haben: Ein New Game Plus-Modus befindet sich offiziell in Entwicklung.

Die Bestätigung stammt von Game Director Richard Knight, der erklärte, dass das Feature aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen aus der Community höchste Priorität erhalten habe. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, Ubisoft verspricht jedoch, den Modus mit einem zukünftigen Update kostenlos nachzuliefern.

Einer der größten Community-Wünsche

Seit dem Release hatten viele Spieler kritisiert, dass das Remake ohne New Game Plus erschienen ist. Gerade bei einem Spiel wie Assassin’s Creed Black Flag Resynced (hier zu unserer Game Review), das zahlreiche freischaltbare Ausrüstungsgegenstände, Schiff-Upgrades und optionale Aktivitäten bietet, wünschen sich viele Fans einen zweiten Durchlauf mit ihrer bereits erspielten Ausrüstung.

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X bzw. Twitter und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Mit dem neuen Modus dürfte genau das möglich werden. Zwar hat Ubisoft noch keine Details verraten, traditionell erlaubt New Game Plus jedoch einen Neustart der Kampagne, während Ausrüstung, Fähigkeiten oder Fortschritte ganz oder teilweise übernommen werden.

Erfolgreicher Start trotz Kritik

Die Ankündigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Black Flag Resynced einen beeindruckenden Verkaufsstart hingelegt hat. Nach offiziellen Angaben wurden innerhalb der ersten Woche bereits über drei Millionen Exemplare verkauft. Damit zählt das Remake zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen der Assassin’s Creed-Reihe der vergangenen Jahre.

Ganz ohne Kritik verlief der Launch allerdings nicht. Spieler bemängelten unter anderem kleinere technische Probleme, die inzwischen mit mehreren Updates behoben werden. Auch Themen wie Mikrotransaktionen und das DRM-System sorgten in Teilen der Community für Diskussionen. Dennoch fallen die Bewertungen insgesamt positiv aus, viele Fans loben insbesondere die überarbeitete Grafik, die modernisierte Spielwelt und die zahlreichen Gameplay-Verbesserungen.

Werbung

Fans freuen sich auf den zweiten Durchlauf

In den sozialen Netzwerken wird die Ankündigung überwiegend positiv aufgenommen. Viele Spieler hatten bereits kurz nach dem Release nach einem New Game Plus gefragt und sehen die schnelle Reaktion Ubisofts als gutes Zeichen für den weiteren Support des Spiels. Gleichzeitig hoffen Fans, dass der Publisher künftig weitere Komfortfunktionen, zusätzliche Inhalte oder neue Herausforderungen nachliefert.