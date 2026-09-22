Rainbow Six Siege: GTA 6 kommt und Ubisoft will Spieler „wie Könige“ behandeln

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 dürfte am 19. November 2026 nicht nur Verkaufsrekorde brechen, sondern auch Spielerinnen und Spieler aus zahlreichen anderen Games abziehen. Bei Ubisoft macht man sich darüber keine Illusionen. Selbst ein völlig anderes Spiel wie Rainbow Six Siege werde den Effekt spüren, sagt Creative Director Joshua Mills. Seine Antwort darauf fällt allerdings ungewöhnlich aus: Wer trotzdem bei Siege bleibt, soll besonders gut behandelt werden.

Mills sprach darüber in einem aktuellen Interview mit The Game Business. Seine Einschätzung ist ziemlich eindeutig: Wenn GTA 6 erscheint, werde praktisch jedes Spiel getroffen. Das Genre spiele dabei kaum eine Rolle. Die Leute würden Grand Theft Auto spielen und später teilweise wieder zu ihren bisherigen Games zurückkehren.

Für ein Live-Service-Spiel wie Rainbow Six Siege ist genau diese Phase heikel. Sinkende Spielerzahlen können intern schnell für Nervosität sorgen, obwohl der Grund dafür offensichtlich und möglicherweise nur vorübergehend ist. Mills möchte deshalb vor allem verhindern, dass das Team wegen eines kurzfristigen Einbruchs überreagiert.

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Rainbow Six Siege will während GTA 6 nicht einfach verschwinden

Interessant wird seine Strategie für jene Spieler, die Siege trotzdem weiterspielen. Mills beschreibt eine interne Grundregel ziemlich bildlich: Die verbleibenden Siege-Fans sollen „wie Könige und Königinnen“ behandelt werden. Ubisoft will während des GTA 6-Hypes also nicht in Deckung gehen und darauf warten, bis sich der Markt wieder beruhigt. Das Team möchte genau in dieser Phase weiter Inhalte veröffentlichen und Spielern einen Grund geben, Rainbow Six Siege weiterhin zu starten.

Das ist bemerkenswert, weil bei anderen Publishern seit Monaten genau die gegenteilige Tendenz zu beobachten ist. Der Release-Kalender rund um den 19. November ist auffällig leer geworden. Es gibt nur Nintendo, die gefühlt als Einzige dagegen halten.

Rainbow Six Siege kann als elf Jahre altes Live-Service-Spiel natürlich nicht einfach mehrere Monate pausieren. Trotzdem könnte Ubisoft neue Inhalte problemlos vorziehen oder nach hinten verschieben. Genau das will das Team offenbar nicht tun.

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Season 4 erscheint ausgerechnet rund um GTA 6

Das Timing macht die Aussage noch interessanter. Season 4 von Year 11 soll ungefähr in das Zeitfenster des GTA 6-Starts fallen. Laut Mills hat das Team außerdem einige bislang nicht angekündigte Überraschungen zurückgehalten, mit denen man zu diesem Zeitpunkt für Aufmerksamkeit sorgen möchte.

Ein Teil der Saison ist bereits bekannt. Ubisofts offizieller Year-11-Fahrplan nennt unter anderem den letzten Operator-Remaster des Jahres, eine neue Waffe, eine Überarbeitung des Geisel-Modus, ein neues sekundäres Gadget und drei modernisierte Karten. Dazu kommt eine weitere Testing-Grounds-Phase rund um sogenannte Half Reinforcements.

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Die von Mills angesprochenen Überraschungen sind davon zu unterscheiden. Was Ubisoft zusätzlich vorbereitet, verrät der Creative Director noch nicht.

Auch bei den versprochenen „Belohnungen“ sollte man deshalb nicht zu viel hineinlesen. Ubisoft hat bislang keine kostenlosen Skins, R6 Credits oder speziellen Login-Boni für Spieler angekündigt, die während des GTA 6-Starts bei Siege bleiben. Mills spricht grundsätzlich davon, die Zeit der Spieler zu belohnen und ihnen besonders viel zu bieten. Das kann ebenso neue Inhalte, Events oder andere Aktivitäten bedeuten.

Grand Theft Auto VI betrachtet das Team trotzdem als Ausnahme. Selbst die Entwickler werden laut Mills zum Launch Rockstars neues Spiel ausprobieren. Es geht für Ubisoft deshalb offenbar gar nicht darum, GTA 6 beim Kampf um Spielzeit zu schlagen.

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