Xbox will, dass du mindestens drei Tage pro Woche spielst: Neues System taucht plötzlich auf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Xbox testet ein neues Streak-System, das dich mindestens drei Tage pro Woche an die Konsole bringen soll. Bei ersten Teilnehmern des Xbox-Insider-Programms erscheint direkt auf dem Dashboard eine „kleine Flamme samt Zähler“. Damit eine Woche für deine Serie zählt, musst du deine Xbox an drei verschiedenen Tagen verwenden. Besonders interessant: Microsoft hat die Funktion bisher überhaupt nicht offiziell angekündigt.

Entdeckt und ausprobiert wurde das System unter anderem von Stephen Totilo von Game File. Er nimmt am Xbox-Insider-Programm auf Delta-Stufe teil und bekam beim Spielen von Gears of War: E-Day plötzlich eine Meldung, dass seine erste Wochenserie begonnen habe. Der neue Zähler sitzt prominent links oben unter dem Profilnamen und Gamerscore.

Die Regel ist erstaunlich simpel: Drei Tage innerhalb einer Woche spielen und die Serie läuft weiter. Für das System beginnt eine neue Woche jeweils am Montag. Du musst also nicht jeden Tag spielen und offenbar auch keine stundenlangen Sessions absolvieren.

Einfach die Xbox einschalten reicht offenbar nicht

Totilo versuchte auch herauszufinden, wie wenig Nutzung tatsächlich erforderlich ist. Zehn Minuten auf dem normalen Xbox-Dashboard lösten bei seinem Test keine Fortschrittsmeldung aus. Nachdem Minecraft gestartet wurde, erschien sie nach ungefähr fünf Minuten. An einem weiteren Tag genügte EA Sports FC sogar nach weniger als zwei Minuten.

Damit sieht es momentan danach aus, als müsse tatsächlich ein Spiel gestartet werden. Ob Streaming-Apps ebenfalls zählen, ist noch unbekannt. Ebenso offen ist, ob eine Nutzung über mehrere Xbox-Geräte hinweg zusammengerechnet wird oder ob Microsoft dich warnt, bevor eine längere Serie abreißt.

Genau deshalb sollte man die Funktion noch nicht als fertiges neues Xbox-Feature behandeln. Insider-Tests können sich ändern oder vollständig verschwinden.

Bekommst du für deine Xbox-Serie auch Belohnungen?

Derzeit offenbar nicht. Die neue Streak-Anzeige nennt zumindest keine Rewards. Xbox besitzt allerdings bereits ähnliche Systeme. Beim bestehenden „Weekly Console Bonus“ werden beispielsweise Punkte vergeben, wenn du an mehreren Tagen innerhalb einer Woche spielst. Auch innerhalb von Game Pass existieren Streaks und Rewards.

Der Unterschied ist die Sichtbarkeit. Diese Systeme befinden sich bislang vergleichsweise tief in App- oder Rewards-Menüs. Der neue Streak sitzt dagegen direkt auf dem Dashboard. Du siehst bei jedem Start sofort, wie lange deine Serie läuft.

Xbox möchte offensichtlich häufiger Teil deines Alltags werden

Microsoft erklärt bislang nicht, warum das System getestet wird.

In die aktuelle Xbox-Strategie passt die Funktion trotzdem. Die neue Führung spricht immer häufiger davon, mehr Menschen regelmäßig mit Xbox-Inhalten erreichen zu wollen. Gleichzeitig entwickelt sich Xbox längst über eine einzelne Konsole hinaus. Spiele laufen auf PC, Cloud, Handhelds und künftig unter Project Helix auf einer ganzen Familie unterschiedlicher Geräte.

Auch das klassische Xbox-Dashboard wird weiterhin laufend verändert. Erst im Sommer bekam die Xbox Series X/S mehrere Änderungen an Oberfläche und Navigation.

Der neue Streak wäre deutlich kleiner, könnte aber langfristig stärker auffallen. Eine Woche auslassen und der Zähler fällt möglicherweise zurück auf null. Wer schon einmal einen langen Streak in einer App verloren hat, weiß, wie überraschend motivierend so eine eigentlich völlig bedeutungslose Zahl werden kann.

Ob alle Xbox-Spieler den Streak bekommen, ist noch offen. Im Moment bleibt es ein Test für ausgewählte Insider. Die drei Tage pro Woche zeigen aber ziemlich deutlich, welche Gewohnheit Microsoft ausprobieren möchte.