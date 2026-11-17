Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die nächste Xbox soll etwas können, das bei bisherigen Konsolengenerationen nicht selbstverständlich war: Auch PC-Spiele sollen auf Project Helix laufen. Microsoft möchte dabei allerdings keinen gewöhnlichen Gaming-PC ins Wohnzimmer stellen. Die neue Hardware soll sich weiterhin wie eine klassische Konsole bedienen lassen. Einschalten, Spiel auswählen und loslegen. Ohne Treiberverwaltung, Windows-Einstellungen oder andere typische PC-Probleme.

Das erklärt Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox, im neuen Xbox 25th Anniversary Magazine. Microsoft liefert damit einen der bislang deutlichsten Einblicke in die Strategie hinter Project Helix.

Die entscheidende Frage lautet nämlich nicht mehr nur, wie leistungsstark die nächste Xbox wird. Sondern auch, welche Games du darauf nutzen kannst.

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Project Helix wird eine Konsole und kein Gaming-PC

Ronald macht eine wichtige Unterscheidung: Project Helix wird ausdrücklich als Konsole entwickelt, die zusätzlich PC-Spiele unterstützt. Microsoft verfolgt also nicht das Ziel, einen herkömmlichen Computer mit Xbox-Oberfläche zu verkaufen. Die einfache Bedienung bleibt ein zentraler Bestandteil des Konzepts. Spiele sollen unmittelbar verfügbar sein, ohne dass du dich vorher um Betriebssystem-Updates, Treiber oder komplizierte Einstellungen kümmern musst.

Gleichzeitig möchte Microsoft erfahrenen Spielern mehr Kontrolle ermöglichen. Wer bestimmte Leistungsoptionen verändern oder die Darstellung anpassen will, soll diese Freiheit bekommen. Damit könnte Project Helix zwei Gruppen ansprechen: klassische Konsolenspieler, die möglichst wenig mit Technik zu tun haben möchten, und PC-Spieler, die zusätzliche Einstellungen schätzen.

Wie genau die Unterstützung für PC-Spiele funktioniert, hat Microsoft allerdings noch nicht erklärt. Insbesondere ist nicht bestätigt, ob sich bestehende Steam-Bibliotheken oder Spiele aus anderen PC-Stores direkt auf der nächsten Xbox-Konsole verwenden lassen.

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Vier Xbox-Generationen sollen auf der neuen Konsole weiterleben

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abwärtskompatibilität. Ronald möchte, dass Spieler ihre vorhandenen Bibliotheken und Fortschritte aus vier Xbox-Generationen mitnehmen können. Das würde die ursprüngliche Xbox, Xbox 360, Xbox One und die aktuelle Xbox Series X/S umfassen.

Microsoft sieht die Bewahrung älterer Spiele als wichtigen Bestandteil der neuen Plattform. Dabei geht es nicht nur darum, bereits gekaufte Titel erneut starten zu können. Auch bestehende Spielfortschritte sollen möglichst erhalten bleiben. Wer über viele Jahre eine digitale Spielesammlung aufgebaut hat, möchte beim nächsten Konsolenwechsel schließlich nicht wieder bei null anfangen.

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Allerdings bedeutet die Aussage nicht automatisch, dass jedes jemals veröffentlichte Xbox-Spiel unterstützt wird. Welche Titel tatsächlich kompatibel sein werden, muss Microsoft noch genauer erläutern.

Microsoft setzt auf KI-Grafik statt 8K und 240 Hz

Auch bei der Grafikleistung verfolgt Xbox offenbar eine andere Strategie als bei früheren Generationen. Ronald betont, dass sich die nächste Generation nicht allein über Auflösungen wie 8K oder Bildwiederholraten von 240 Hz definieren soll. Stattdessen möchte Microsoft neue Möglichkeiten für Entwickler schaffen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei das sogenannte Neural Rendering. Dabei werden KI-Verfahren eingesetzt, um Bildinformationen effizienter zu berechnen beziehungsweise zu rekonstruieren. Dadurch sollen aufwendigere Grafikeffekte möglich werden, ohne dass der Rechenaufwand im gleichen Verhältnis steigt. Das Konzept könnte helfen, immer anspruchsvollere Spiele auf einer Konsole mit begrenztem Energie- und Hardwarebudget darzustellen.

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Der ROG Xbox Ally zeigt, wohin Microsoft möchte

Interessant ist auch, welche Rolle der ROG Xbox Ally bei der Entwicklung spielt. Laut Ronald hat das Handheld bereits wichtige Erkenntnisse darüber geliefert, wie sich unterschiedliche Spielebibliotheken und Eingabemethoden unter einer gemeinsamen Oberfläche zusammenführen lassen. Project Helix soll diese Erfahrungen aufgreifen, bekommt aber eine eigene Benutzeroberfläche.

Microsoft entwickelt seine Xbox-Plattform damit zunehmend geräteübergreifend. Ob du am Fernseher, auf einem Handheld oder am PC spielst, soll künftig weniger darüber entscheiden, auf welche Spiele du zugreifen kannst.

Wann die neue Xbox kommt? Einen offiziellen Veröffentlichungstermin oder Verkaufspreis gibt es weiterhin nicht. Bereits im März hatte Microsoft angekündigt, erste Alpha-Versionen der neuen Hardware ab 2027 an Entwickler ausliefern zu wollen.

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