Erste Details zur nächsten Xbox – “Project Helix” soll auch PC-Titel abspielen

Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Langsam zeichnet sich die nächste Konsolengeneration ab. Microsoft macht den Anfang und gibt erste offizielle Details zur nächsten Xbox bekannt. “Project Helix” heißt der vorläufige Codename für die neue Konsole, wie die neue Xbox-Chefin Asha Sharma am Donnerstagabend offiziell bekanntgab (via X). Schon zuvor munkelten Insider über die Spezifikationen der neuen Hardware. Die ersten Details deuten darauf hin, dass sich manche Gerüchte bewahrheiten könnten. Denn bei Project Helix dürfte es sich um ein Hybridgerät handeln.

“Project Helix wird in Sachen Leistung führend sein und Xbox- sowie PC-Spiele abspielen”, heißt es in der Kundgebung. Bei der Game Developers Conference (GDC) in der kommenden Woche sollen weitere Studios über die neue Hardware eingeweiht werden. Im Februar berichtete Xbox-Insider Jez Corden bereits davon, dass die nächste Xbox möglicherweise Steam, Epic Games und Windows 11 in einem einzigen Gerät vereinen könnte. Zur genauen Funktionsweise wurde offiziell aber noch nichts bekanntgegeben. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Microsoft mit dem ROG Xbox Ally bereits einen PC-Handheld in Kooperation mit ASUS.

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Neue Führung bei Xbox – wohin geht die Reise mit Project Helix?

Vor rund zwei Wochen kam es wie ein Paukenschlag: Die Xbox-Chefs Phil Spencer und Sarah Bond hängten den Hut an den Nagel, während die zuvor für das KI-Produkt von Microsoft zuständige Sharma den CEO-Posten mit sofortiger Wirkung übernahm. Daneben wurde Urgestein Matt Booty zum Chief Content Officer befördert. Die neue Führung kündigte schließlich die “Rückkehr zum Geist von Xbox” als einen wesentlichen Pfeiler der kommenden Jahre an.

Werbung

Zuvor lenkte Ex-Chef Spencer Xbox in die Richtung einer plattformübergreifenden Marke, die Spiele auch auf PC, Mobile und anderen Heimkonsolen positioniert. Titel wie Forza Horizon 5 oder Grounded bekamen auf PlayStation und Switch ein neues Leben spendiert, das Remake Halo Campaign Evolved soll zeitgleich auf Xbox, PC und PlayStation 5 erscheinen. Gerüchten zufolge geht das Motto “Alles ist eine Xbox” auf Ex-Präsidentin Sarah Bond zurück, stieß aber intern auf Unzufriedenheit. Booty vergewisserte Fans zuletzt, dass Hardware ein zentraler Bestandteil von Xbox bleibe. Geht es nach den bisherigen Gerüchten, könnte Project Helix im Jahr 2027 auf den Markt kommen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!