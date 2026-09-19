Fable: Entwickler zogen aus aller Welt nach England, nur um die Reihe zurückzubringen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das neue Fable entsteht ausgerechnet bei Playground Games, einem Studio, das über Jahre praktisch ausschließlich für Forza Horizon bekannt war. Für manche Fans war genau das lange ein Grund zur Sorge. Wie soll ein Rennspielstudio ausgerechnet eine der eigenwilligsten britischen Rollenspielreihen wiederbeleben?

Game Director Ralph Fulton liefert darauf jetzt eine ziemlich interessante Antwort: Das heutige Fable-Team wurde praktisch von Grund auf neu aufgebaut und besteht laut ihm aus Menschen, die vor allem eines verbindet. Sie sind Fans der ursprünglichen Fable-Trilogie.

Im Gespräch mit der Future Games Show geht Fulton sogar noch weiter. Ohne Einschränkung könne er sagen, dass jedes einzelne Mitglied des Teams in erster Linie ein Fable-Fan sei.

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Viele Entwickler kamen offenbar nur wegen Fable zu Playground Games

Besonders interessant ist, woher diese Leute kamen. Laut Fulton reisten viele, möglicherweise sogar die meisten Entwickler, aus verschiedenen Teilen der Welt in die vergleichsweise kleine englische Stadt Leamington Spa in Warwickshire. Und der Grund dafür sei nicht einfach gewesen, bei Playground Games arbeiten zu wollen. Fulton sagt ausdrücklich, dass die Entwickler wegen Fable gekommen seien. Sie hätten die Reihe geliebt und wollten sie zurückbringen.

Das erklärt zumindest teilweise, warum der Entwickler beim Reboot so häufig betont, dass der Charakter der alten Spiele erhalten bleiben soll. Microsoft beschreibt das neue Fable offiziell als Neuanfang für die Reihe, der bekannte Elemente wie britischen Humor, Entscheidungen, Konsequenzen und das Leben in Albion modernisieren soll.

Das neue Fable soll modern sein, aber trotzdem nach Fable aussehen

Genau dieser Spagat ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Das letzte reguläre Hauptspiel, Fable 3, erschien bereits 2010. Seitdem hat sich bei Open-World-Rollenspielen enorm viel verändert. Playground Games möchte deshalb kein Spiel bauen, das sich wie ein Rollenspiel von 2010 anfühlt. Gleichzeitig soll das neue Fable aber auch nicht einfach zu einem beliebigen modernen Open-World-RPG werden.

Dazu gehören beispielsweise der trockene britische Humor, absurde Figuren, moralische Entscheidungen und die Möglichkeit, in Albion ein komplettes Leben abseits der Hauptgeschichte aufzubauen.

Fable erscheint im Februar 2027

Wie gut dieser Ansatz funktioniert, erfahren wir am 23. Februar 2027. Fable erscheint für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5. Auf Xbox und PC ist das Rollenspiel direkt zum Release über Game Pass verfügbar.

Dass Entwickler Fans ihrer eigenen Spiele sind, klingt zunächst nicht außergewöhnlich. Bei Fable geht die Geschichte aber etwas weiter. Playground musste ein komplett neues Rollenspielteam aufbauen. Wenn dafür tatsächlich Menschen aus aller Welt nach England gezogen sind, nur weil sie das Franchise von Peter Molyneux zurückbringen wollten, dürfte zumindest eines nicht fehlen: eine ziemlich genaue Vorstellung davon, warum die alte Trilogie bis heute so viele Fans hat.