Xbox Project Helix: Release, Technik, Preis und alles zur nächsten Xbox

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ende 2020 veröffentlichte Microsoft mit Xbox Series X und Xbox Series S seine aktuelle Konsolengeneration. Inzwischen ist klar: Der Nachfolger ist längst keine theoretische Zukunftsmusik mehr. Microsoft arbeitet offiziell an der nächsten Xbox und hat sogar bereits den Codenamen verraten.

Project Helix heißt die neue Xbox-Generation intern. Und sie soll wesentlich stärker mit dem PC verschmelzen als jede Microsoft-Konsole zuvor. Im März 2026 stellte Xbox die neue Hardware auf der GDC erstmals ausführlicher vor. Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox, bestätigte auf Xbox Wire, dass Microsoft bereits „mit Hochdruck“ an Project Helix arbeitet.

Damit wissen wir inzwischen deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Trotzdem bleiben einige der wichtigsten Fragen offen: Wann erscheint die nächste Xbox, wie teuer wird sie und wird sie überhaupt noch eine klassische Spielekonsole sein?

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Was ist Xbox Project Helix?

Project Helix ist der Codename für Microsofts nächste Xbox-Generation. Ursprünglich sprach Microsoft noch von einer neuen First-Party-Konsole. Mittlerweile zeichnet sich allerdings eine deutlich größere Strategie ab.

Xbox-Chefin Asha Sharma bezeichnete Helix Ende August 2026 in einem Gespräch mit der BBC als eine „Familie von Geräten“. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die nächste Xbox könnte also nicht einfach nur aus einem direkten Nachfolger der Xbox Series X bestehen. Microsoft hat bisher nicht verraten, wie viele Geräte geplant sind. Denkbar wären unterschiedliche Leistungs- und Preisklassen sowie Hardware von Partnerunternehmen. Bestätigt ist das bislang allerdings nicht.

Was Microsoft offiziell bestätigt hat: Eine eigene Next-Gen-Konsole gehört definitiv zu Project Helix.

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Die nächste Xbox wird gleichzeitig immer mehr zum Gaming-PC

Der wahrscheinlich größte Unterschied zur Xbox Series X steckt gar nicht in der reinen Rechenleistung. Project Helix wurde laut Microsoft dafür entwickelt, sowohl Xbox-Konsolenspiele als auch PC-Spiele abzuspielen. Damit verschwimmt erstmals die Grenze zwischen klassischer Xbox und Windows-Gaming-PC.

Microsoft bringt dafür Technologien zusammen, die bereits auf Geräten wie dem ROG Xbox Ally getestet werden. Die für Controller optimierte Xbox-Vollbildoberfläche läuft mittlerweile auf Windows und soll langfristig auf unterschiedlichen Gerätetypen ein weitgehend einheitliches Xbox-Erlebnis ermöglichen.

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Das könnte einen entscheidenden Vorteil haben: Du kaufst künftig vielleicht keine Konsole mehr, die ausschließlich auf einen einzigen Store beschränkt ist. Microsoft spricht bisher lediglich davon, dass die neue Xbox PC-Spiele abspielen kann und die Offenheit von Windows stärker mit dem Konsolenerlebnis verbinden soll. Ob du tatsächlich Steam, Epic Games Store, Battle.net und andere Stores frei installieren kannst, hat das Unternehmen noch nicht endgültig erklärt.

Welche Technik steckt in Xbox Project Helix?

Einige technische Eckpunkte sind bereits offiziell. Microsoft arbeitet erneut mit AMD zusammen. Bereits 2025 kündigten beide Unternehmen eine mehrjährige Partnerschaft an, die nicht nur Konsolen, sondern auch Handhelds, PCs und Cloud-Hardware umfasst.

Project Helix bekommt einen speziell entwickelten AMD SoC. Dabei werden CPU und GPU auf einem gemeinsamen Chip kombiniert, ähnlich wie bei der Xbox Series X/S und PlayStation 5.

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Microsoft bestätigt außerdem:

einen speziellen AMD-Chip für Project Helix

eine neue Generation von DirectX

Unterstützung für FSR Next

deutlich stärkere Raytracing-Leistung

KI- beziehungsweise ML-Technologien direkt innerhalb der Grafik- und Rechenpipeline

höhere Effizienz und bessere Skalierbarkeit

Konkrete Angaben zu CPU-Takt, GPU-Leistung, RAM oder Teraflops gibt es bisher nicht. Gerüchte über Zen 6, kommende Radeon-Architekturen oder gewaltige Leistungssteigerungen solltest du deshalb weiterhin als das behandeln, was sie sind: unbestätigte Spekulationen. Die alte Vorstellung, dass eine neue Konsole einfach möglichst viele Teraflops benötigt, dürfte bei dieser Generation ohnehin weniger wichtig werden. Upscaling, Machine Learning und Raytracing-Leistung spielen inzwischen eine mindestens genauso große Rolle.

Wann erscheint die nächste Xbox?

Einen offiziellen Release-Termin für Project Helix gibt es weiterhin nicht. 2027 ist allerdings inzwischen mehr als nur ein beliebiges Fan-Gerücht. AMD-Chefin Lisa Su erklärte Anfang 2026 gegenüber Investoren, dass die Entwicklung des Semi-Custom-Chips gut vorankomme und AMD bereit sei, einen möglichen Xbox-Launch im Jahr 2027 zu unterstützen. Microsoft selbst geht noch nicht so weit. Jason Ronald bestätigte lediglich, dass Xbox ab 2027 erste Alpha-Versionen der Project-Helix-Hardware an Entwickler ausliefern möchte. Genau deshalb sollte man einen Release 2027 nicht als sicher betrachten.

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Wenn Entwickler ihre frühen Geräte erst im Laufe des Jahres bekommen, wäre ein weltweiter Marktstart noch im selben Jahr ein ziemlich sportlicher Zeitplan. 2028 bleibt deshalb ebenfalls sehr plausibel. Microsoft selbst hat sich bisher weder auf 2027 noch auf 2028 festgelegt.

Interessant ist der Vergleich mit Sony. Bei der PlayStation 6 deutet momentan ebenfalls vieles auf einen Release 2028 oder möglicherweise sogar später hin. Sollte Microsoft tatsächlich schon Ende 2027 starten, könnte Xbox erstmals seit langer Zeit wieder mit einem zeitlichen Vorsprung in eine neue Generation gehen. Derzeit gilt das jedoch als unwahrscheinlich aufgrund RAM- und SSD-Preise am Markt.

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Die Hardware-Krise könnte Project Helix ausbremsen

Dabei hat Microsoft inzwischen ein Problem, das bei früheren Generationen deutlich kleiner war: Hardware wird immer teurer. Xbox erklärte im Juni 2026 selbst, dass die Einkaufspreise für Speicherkomponenten massiv gestiegen sind. Microsoft erwartet, dass bestimmte Speicherkosten bis zur Weihnachtssaison 2027 mehr als fünfmal so hoch liegen könnten wie zwei Jahre zuvor. Ähnliche Entwicklungen gibt es beim Arbeitsspeicher. Die enorme Nachfrage durch KI-Rechenzentren verschärft die Situation zusätzlich.

Asha Sharma erklärte Ende August (via PureXbox.com), dass die Gaming-Branche bei der nächsten Hardware-Generation stärker über Effizienz und Bezahlbarkeit nachdenken müsse.

Das könnte wiederum erklären, warum Microsoft inzwischen von einer ganzen „Familie von Geräten“ spricht. Statt einer einzigen teuren High-End-Konsole könnten unterschiedliche Modelle und Partnergeräte verschiedene Preisbereiche bedienen.

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Wie viel wird Xbox Project Helix kosten?

Der Preis ist derzeit die wahrscheinlich größte Unbekannte. Frühere Erwartungen von 500 oder 600 Euro wirken angesichts der aktuellen Hardwarepreise inzwischen deutlich optimistischer als noch vor wenigen Jahren. Gleichzeitig sollte man Gerüchte über eine 1.000 bis 1.500 Euro teure Xbox nicht als bestätigte Preisinformation verstehen.

Wir haben bereits ausführlich erklärt, warum solche vierstelligen Project-Helix-Preise überhaupt diskutiert werden. Dabei handelt es sich bislang aber um Schätzungen und Analysen, nicht um eine Preisangabe von Microsoft. Xbox-Chefin Asha Sharma nennt Bezahlbarkeit inzwischen ausdrücklich als eine der Herausforderungen der neuen Generation. Microsoft muss also einen schwierigen Kompromiss finden: Project Helix soll technisch führend sein, PC-Funktionen integrieren und trotzdem nicht so teuer werden, dass nur noch Enthusiasten zugreifen.

Hat die nächste Xbox noch ein Disc-Laufwerk?

Auch diese Frage bleibt überraschend offen. Asha Sharma wurde Ende August 2026 direkt danach gefragt, ob Project Helix noch ein Laufwerk besitzen wird. Eine konkrete Antwort gab die Xbox-Chefin nicht. Sie betonte stattdessen, dass Microsoft Spielern möglichst viel Auswahl bieten möchte.

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Parallel dazu führt Xbox gerade eine Funktion ein, die für die nächste Generation besonders interessant sein könnte. Mit Xbox Disc-to-Digital können unterstützte physische Xbox-Spiele mit einer digitalen Berechtigung verknüpft werden. Dadurch kann ein Spiel beispielsweise auf anderen kompatiblen Xbox-Geräten oder über bestimmte digitale Funktionen genutzt werden. Microsoft möchte damit außerdem seine langjährige Abwärtskompatibilität erhalten.

Ob Project Helix selbst ein Laufwerk besitzt, bleibt trotzdem ungeklärt. Laut früheren Berichten hat Microsoft die Entscheidung über ein Disc-Laufwerk zumindest noch einmal geprüft. Zusätzlich gibt es Probleme bei der Lieferkette für optische Laufwerke, weil immer weniger Hersteller entsprechende Komponenten produzieren. Eine mögliche Lösung wäre ein optionales externes Laufwerk. Auch das ist bisher nicht bestätigt.

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Was passiert mit deinen alten Xbox-Spielen?

Hier hat Microsoft bereits eine wesentlich deutlichere Antwort.

Xbox möchte Spiele aus vier Xbox-Generationen auch auf seiner zukünftigen Hardware spielbar halten.

Damit sind grundsätzlich gemeint:

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Xbox

Xbox 360

Xbox One

Xbox Series X/S

Natürlich bedeutet das nicht automatisch, dass jedes jemals veröffentlichte Xbox-Spiel funktionieren wird. Lizenzen und technische Einschränkungen bleiben ein Problem. Microsoft arbeitet aber weiterhin aktiv an seiner Abwärtskompatibilität. 2026 begann Xbox beispielsweise damit, ältere Xbox-Spiele auch auf PC und Handhelds verfügbar zu machen. Zusammen mit Disc-to-Digital entsteht damit zunehmend eine Spielebibliothek, die weniger an ein einzelnes Gerät gebunden ist. Project Helix dürfte genau dieses Konzept weiterführen.

Wird Project Helix überhaupt noch eine klassische Xbox?

Genau das dürfte die spannendste Frage der gesamten Generation sein. Technisch scheint Microsoft eine Art Mittelweg zwischen Konsole und PC anzustreben. Du bekommst weiterhin eine Xbox mit Controller-Oberfläche, einfacher Bedienung und festen Hardwarestandards. Gleichzeitig soll sie PC-Spiele unterstützen und stärker auf Windows-Technologien setzen.

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Microsoft verabschiedet sich also nicht vom Konsolenmarkt. Vielmehr verändert sich die Definition davon, was eine Xbox überhaupt ist. Das passt zur Strategie der vergangenen Jahre. Game Pass, Xbox Cloud Gaming, Play Anywhere und Xbox-Spiele auf anderen Plattformen haben die Marke längst von einer einzelnen schwarzen Box gelöst.

Project Helix könnte diesen Umbau endgültig auf Hardware-Ebene vollziehen.

Welche Spiele erscheinen zum Launch der nächsten Xbox?

Aktuell ist kein einziges Project-Helix-Launch-Spiel offiziell angekündigt.

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Frühere Gerüchte nannten unter anderem Call of Duty als möglichen Starttitel. Solche Aussagen stammen allerdings aus einer Zeit, in der teilweise sogar noch von einem Release 2026 und dem angeblichen Namen „Xbox Prime“ gesprochen wurde. Diese Informationen sind inzwischen überholt. Microsoft besitzt mit Xbox Game Studios, Bethesda und Activision Blizzard jedoch genügend große Marken für einen starken Start.

Denkbar wären Spiele aus Reihen wie:

Halo

Gears of War

Call of Duty

Fallout

The Elder Scrolls VI

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Welche davon tatsächlich zum Start von Project Helix bereitstehen, wissen wir nicht. Gerade The Elder Scrolls 6 wäre ein enorm starkes Argument für neue Xbox-Hardware. Ob Bethesdas Rollenspiel überhaupt exklusiv bleibt, ist inzwischen allerdings ebenfalls wieder offen. Xbox-Chefin Asha Sharma wollte eine PlayStation-Version zuletzt zumindest nicht ausschließen.

Kann die nächste Xbox der PS6 gefährlich werden?

Microsoft startet diesmal aus einer ungewöhnlichen Position. Bei klassischen Konsolenverkäufen liegt Xbox deutlich hinter PlayStation. Gleichzeitig besitzt Microsoft heute ein wesentlich größeres Spieleportfolio, Windows, den Game Pass, Cloud Gaming und eine wachsende Präsenz auf Handhelds und PC.

Project Helix muss deshalb möglicherweise gar nicht versuchen, die PS6 im klassischen Konsolenduell zu schlagen. Wenn Microsoft tatsächlich eine Plattform schafft, auf der deine Xbox-Bibliothek, PC-Spiele, Game Pass und möglicherweise unterschiedliche Stores zusammenlaufen, wäre das ein Angebot, das Sony in dieser Form nicht besitzt.

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Der Preis wird dabei entscheidend. Eine 1.000-Euro-Konsole wird kaum zum Massenprodukt. Eine leistungsstarke Xbox, die gleichzeitig einen Gaming-PC teilweise ersetzen kann, könnte dagegen für eine völlig andere Zielgruppe interessant werden. Noch fehlen dafür entscheidende Antworten.

Was wir inzwischen aber sicher sagen können: Project Helix wird kein einfacher Xbox Series X-Nachfolger. Microsoft baut seine gesamte Hardware-Strategie um die nächste Generation herum neu auf. Und 2027 werden wir wahrscheinlich erstmals sehen, wie diese Zukunft tatsächlich aussieht.

Dieser Artikel erschien erstmals am 17. August 2024 und wurde mit neuen Informationen aktualisiert. Am 01. September 2026 erhielt der Artikel aufgrund seiner Beliebtheit ein umfassendes Update mit aktuellen Informationen.

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