The Elder Scrolls 6 für PS6? Xbox-Chefin gibt eine verdächtig ausweichende Antwort

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kommt The Elder Scrolls 6 auch für PlayStation (6) oder bleibt Bethesdas gigantisches Rollenspiel bei Xbox und PC? Selbst acht Jahre (!) nach der Ankündigung gibt es darauf noch immer keine klare Antwort.

Auf der Gamescom wurde Xbox CEO Asha Sharma von der BBC (via YouTube) genau danach gefragt. Zunächst erklärte sie, dass Exklusivspiele weiterhin wichtig für eine Plattform seien. Als die Frage anschließend konkret auf The Elder Scrolls 6 gelenkt wurde, wich sie allerdings aus.

Ihre komplette Antwort: „Wir werden zunehmend zu einer der größten Plattformen der Welt. Jede Plattform braucht exklusive Erlebnisse und Inhalte.“

Als das Gespräch konkret auf das nächste große Bethesda-Spiel kam und darauf, ob die Exklusivität des Spiels Priorität habe, lächelte Sharma, bevor er eine deutlich kürzere Antwort gab.

„Es ist ein wunderschönes Spiel“, sagte sie (transkribiert von Dexerto).

Xbox will wieder mehr Exklusivspiele, behält aber das Investment im Auge

Eine interessante Antwort. Microsoft hat seine Strategie zuletzt erneut verändert und möchte seiner eigenen Hardware wieder stärkere Argumente liefern. Sharma erklärte im selben Gespräch, dass jede Plattform eine „gewisse Form exklusiver Inhalte“ benötige. Als konkrete Beispiele nannte sie Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution. Gleichzeitig müsse Microsoft bei jedem Spiel berücksichtigen, ob die Entscheidung wirtschaftlich sinnvoll sei.

Microsoft möchte wieder Gründe schaffen, eine Xbox zu kaufen. Gleichzeitig besitzt das Unternehmen mit Bethesda, Activision Blizzard und zahlreichen weiteren Studios einige der größten Marken der Branche wie u.a. Call of Duty, dass in Kürze sogar auf einer Nintendo-Konsole nach 13 (!) Jahren zurückkehrt. Ein Spiel wie The Elder Scrolls 6 ausschließlich auf Xbox und PC anzubieten, würde also einerseits die eigene Plattform stärken, andererseits aber auf einen potenziell riesigen PlayStation-Markt verzichten.

Historisch gesehen war das letzte The Elder Scrolls, Skyrim, äußerst erfolgreich auf der Xbox 360. Ja, von vor zwei Konsolengenerationen reden wir. Im Jahr 2011 entfielen in den ersten beiden Tagen rund 59 Prozent der Retail-Verkäufe auf die damalige Xbox-Plattform. Auch längerfristige Verkaufsschätzungen sahen die Xbox-360-Version mit rund 7,7 Millionen verkauften Einheiten vor der PS3-Version mit etwa 5,2 Millionen Exemplaren.

Insgesamt verkaufte sich Skyrim mittlerweile mehr als 65 Millionen Mal. Eine vollständige Aufteilung nach Plattformen hat Bethesda allerdings nie veröffentlicht. Schätzungen deuten darauf hin, dass PC und PlayStation jeweils ungefähr ein Drittel der Verkäufe ausmachen, während Xbox etwas darunter liegt. Nintendo Switch kommt zusätzlich auf einen kleineren, aber ebenfalls millionenschweren Anteil. Für Microsoft bedeutet das vor allem eines: Bei einem Verzicht auf PlayStation würde The Elder Scrolls 6 einen Markt verlieren, auf dem Skyrim über viele Jahre hinweg zig Millionen potenzielle Käufer erreicht hat.

Vor einigen Jahren klang Xbox noch wesentlich eindeutiger

Dabei sah es lange Zeit danach aus, als wäre die Sache längst entschieden.

Der damalige Xbox-Chef Phil Spencer deutete bereits 2021 ziemlich deutlich an, dass The Elder Scrolls 6 ähnlich wie Starfield innerhalb des Xbox-Ökosystems erscheinen könnte. Seitdem hat sich Microsofts Strategie allerdings grundlegend verändert. Spiele wie Forza Horizon 5 und andere ehemalige Xbox-Titel sind inzwischen auch auf PlayStation angekommen. Sogar der Master Chief, wenn auch mit mäßigen Erfolg. Deshalb lässt sich aus den alten Aussagen heute keine sichere Plattformentscheidung mehr ableiten.

Und ausgerechnet Sharma, die wenige Wochen zuvor bereits eine spielbare Version gesehen hat, möchte sich nun nicht festlegen. Die Xbox-Chefin berichtete nach einem Besuch bei Bethesda, dass sie einen Live-Durchlauf von The Elder Scrolls 6 gesehen habe und zeigte sich insbesondere von dessen Größe und Atmosphäre beeindruckt.

Was wir (wirklich) wissen?

Entwickler Bethesda hat bislang weder einen Release-Termin noch die endgültigen Plattformen angekündigt. Sharmas Antwort bestätigt deshalb weder eine Xbox-Exklusivität noch eine kommende PlayStation-Version. Interessant ist vielmehr, dass sie eine direkte Gelegenheit zur Bestätigung bewusst verstreichen ließ.

Für PlayStation-Fans bleibt die Tür damit zumindest offen. Ob The Elder Scrolls 6 eines Tages tatsächlich auf einer PlayStation-Konsole erscheint, entscheidet Microsoft offenbar weiterhin von Fall zu Fall.