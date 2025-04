Forza Horizon 5 (PS5) – Review

Forza Horizon 5 ist ein Arcade-Rennspiel, welches von Playground Games entwickelt worden ist und von Xbox Game Studios am 09.11.2021 für die Xbox Series, Xbox One und PC veröffentlicht wurde. Nun folgt man der jungen Tradition diese Titel auch auf fremden Konsolen anzubieten. Forza Horizon 5 ist deshalb nun seit dem 25.04.2025 auch für die PlayStation 5 erschienen. Wir haben uns angeschnallt und den Titel nun auf dieser Konsole getestet, nachdem wir ihn 2021 auf dem PC getestet hatten.

Out of the Xbox!

Früher war es undenkbar, dass Xbox Titel auch bei der Konkurrenz zu finden sein würden. Mittlerweile wissen wir, dass Microsoft etwas „out of the box“ denkt. Deshalb finden wir mittlerweile zahlreiche First-Party Titel wie Grounded, Hi-Fi Rush, Indiana Jones und der große Kreis, Pentiment und Sea of Thieves, als auch bald Doom: The Dark Ages und The Outer Worlds 2 auf anderen Konsolen wieder.

¡Hola! México

Der Titel Forza Horizon 5 sagt zwar aus, dass es sich zwar um fünften Forza Horizon Teil handelt. Gleichzeitig ist der Titel schon der zwölfte Teil der Forza Hauptserie. Bei diesem Teil hatte man die Absicht ein viel größeres Spiel als seine Vorgänger zu entwickeln und hat die Karte um mehr als die Hälfte des letzten Teils vergrößert. Als Schauplatz wählte man bewusst Mexiko, da dieses Land über verschiedene Landschaften aufgrund seiner vielen Höhenlagen verfügt. Deshalb konnte man ganz authentisch in den verschiedensten Umgebungen der gewaltigen Karte mehrere Klimazonen einbauen. So können feuchte tropische Stürme als auch trockene Staubstürme aufkommen. In dieser Rennspielwelt kann man so einen Vulkan, Strände, Dschungel, Wüsten, Schnee, Canyons und sogar Städte erkunden. Aber nicht nur das Setting ist vielseitig, sondern auch die Anzahl der Autos und ihre Hersteller. Knapp 900 Autos stehen zur Auswahl!

Massig Inhalte

Anfangs hat man nur drei unterschiedliche Autos zur Auswahl. Dies ändert sich aber rasant, da Forza Horizon 5 mit einem Belohnungssystem ausgestattet ist, welches einen immer wieder für den Spielfortschritt belohnt. So erzählt man nach jedem Rennen oder sonstigen Aktivitäten neue Autos oder Outfits für seinen selbst erstellten Charakter. Die Erstellung der Charaktere ist leider sehr eingeschränkt, weswegen man nur mit Glück ein Abbild von sich selbst basteln kann. Da es sich aber um ein Rennspiel handelt, zählen mehr die Autos. Davon gibt es genug. Wir freuen uns über unzählige Autos, mit welchem einen das Spiel regelrecht zuschüttet. So spielt man nicht nur Rennwägen, sondern auch Monstertrucks frei. Je nach Auswahl seines Gefährts, passen sich auch die Gegner an die gewählte Fahrzeugklasse an. Die Modi sind sehr unterschiedlich. Neben normalen Autorennen und Stuntveranstaltungen, muss man auch Mal gegen einen Zug ein Rennen antreten. Battle-Royal oder Versteckspiel inklusive. Man hat sich besonders für die Multiplayer hier einiges einfallen lassen. Die Aufmachung erinnert auf den ersten Blick sehr an die ersten Need for Speed Titel, auch wenn es hier leider keine Polizeimissionen gibt. Dafür gibt es eine riesige Welt, welche erkundet werden möchte.

Rückspulfunktion

Ganz besonders gut fällt die Rückspulfunktion auf. Ganz gleich ob man einen kleinen oder gar großen Fahrfehler begeht, man kann das Geschehen um mehrere Sekunden Zurückspulen und von verschiedenen Punkten noch einmal besser machen. Dies hilft nicht nur Anfängern, sondern auch Profis.

Erweiterungen

Natürlich dürfen die bereits erschienen Erweiterungen von Forza Horizon 5 zur Veröffentlichung der PS5-Version nicht fehlen. Leider sind beide nur in der deutlich teureren Premium Edition erhältlich. In der Erweiterung Hot Wheels, welche ursprünglich am 19.07.2022 erschienen ist, findet man sich auf bunten Hot Wheels-Strecken wieder, als auch in dessen Spielzeugkarosserien. Ganz unterhaltsam, wenn man bedenkt wie realistisch sonst alles dargestellt wird. Die andere Erweiterung bietet Rallye-Strecken und Fahrzeuge, welche zahlreiche Schlammrennen ermöglichen. Ursprünglich ist diese schon am 19.03.2023 erschienen. Beide Erweiterungen bieten eine schöne Abwechslung zum bereits mit genügend Inhalten ausgestatteten Spiel.

Falsches Mexiko

Die Grafik von Forza Horizon 5 ist wirklich wunderschön! Autos und Landschaften wirken auf den ersten Blick fotorealistisch. Kein Wunder, denn um authentisch zu bleiben war man vor Ort und hat nicht nur die Umgebung, sondern auch die den Himmel und die Lichtverhältnisse eingefangen. Deshalb sieht die Landschaft dieses fiktiven Mexikos trotzdem echt aus. Auch spritzt einem immer wieder Schmutz oder Wasser auf die Linse, was einen noch mehr in die Rennen tauchen lässt. Der Titel bildet auch Kameraoptionen wie eine Sicht außerhalb des Autos, als auch einer kompletten Cockpitsicht.

Benzingeruch

Das Sounddesign der Motoren und der Umgebungen wirkt so realistisch, dass man schon glaubt Benzin zu riechen. Und weil alles in Forza Horizon 5 mexikanisch ist, wurden auch mexikanische Musiker für den Soundtrack des Titels engagiert. Der Soundtrack umfasst über 100 Songs, welche man in den insgesamt acht Radiostationen anhören kann.

Fazit zu Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 wirkt wie ein Rennspielsimulator, bietet aber Arcade Spaß in einer offenen Spielwelt mit abwechslungsreichen Missionen. Die Spielwelt ist gigantisch, abwechslungsreich und widerspricht sich aufgrund des mexikanischen Settings nicht. Die Anzahl der Marken und Autos ist überwältigend. Leider ist die Erstellung der Charaktere eingeschränkt, was aber bei einem Rennspiel nicht so wichtig ist. Es wäre zu Schade gewesen, wenn der Titel nur auf Microsoft Geräten geblieben wäre. Des Port auf die PS5 ist auch technisch absolut gelungen. Alle Autofans mit dieser Konsole, welche auf Rennfahrsimulationen, als auch Arcade-Rennspiele stehen, sollten sich diesen Titel auf keinen Fall entgehen lassen!

