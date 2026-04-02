Super Mario Bros Wonder Switch 2 Edition im Test: Mehr Chaos, mehr Koop, mehr Mario

Michael Weingärtner Michael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Manchmal braucht es kein komplett neues Spiel, sondern einfach die Version, die sich von Anfang an „richtig“ anfühlt. Genau das liefert die Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Bros. Wonder + Gemeinsam im Bellabel Park – und zeigt dabei ziemlich eindrucksvoll, wie ein modernes Re-Release aussehen sollte. Wenn ihr wissen wollt, wie Kollege Manuel Super Mario Bros. Wonder vor 3 Jahren bewertet hat, findet ihr hier die Review

Statt eines simplen Grafik-Upgrades bekommt man hier ein frisches Gesamtpaket, das gezielt an den Schwächen des Originals ansetzt und gleichzeitig dort erweitert, wo Wonder ohnehin schon glänzte. Neue Inhalte und technische Optimierungen greifen gut ineinander und sorgen dafür, dass sich diese Version wie ein echtes Upgrade anfühlt.

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Wichtig jedoch vorweg: In dieser Review geht es ausschließlich um das Upgrade-Pack und nicht um das Grundspiel

Allen voran stechen die neuen Koopaling-Bosskämpfe hervor. Die eher simplen Bowser-Jr.-Duelle aus dem Hauptspiel gehören damit endgültig der Vergangenheit an. Jeder Koopaling bringt eigene Mechaniken und Ideen mit, wodurch die Kämpfe deutlich abwechslungsreicher und vor allem fordernder ausfallen. Mein liebstes Beispiel an Koopaling-Bosskämpfen ist ganz klar jener mit Morton. Dieser ist nach dem Zauber von Kamek plötzlich eine gigantische Marionette, die immer wieder auf den Boden stampft. Im Kampf mit ihm müssen wir versuchen, seine Marionetten-Fäden zu manipulieren, um eine Chance zu haben. Der sich auflösende Boden macht uns diese Aufgabe auch nicht leichter. Einige dieser Koopaling-Kämpfe verlangen tatsächlich mehrere Versuche, was man in einem 2D-Mario so nicht unbedingt erwartet.

Mit dem Blumentopf-Power-up kommt ein neues Item ins Spiel, das sich erstaunlich gut in das bestehende System einfügt. Das neue Power-up verleiht uns neben dem ulkigen Aussehen auch die Fähigkeit, in bester Yoshi-Manier etwas höher durch die Luft zu strampeln.

Jawohl, Captain Toad!

Im sogenannten Toad-Trupp-Trainingslager wählt ihr aus Dutzenden kurzen Abschnitten, die bewusst kompakt gehalten sind, aber mit klaren Aufgabenstellungen überraschen. Mal geht es darum, keine einzige Münze einzusammeln, mal zählt schlicht, wer als Erster das Ziel erreicht. Dazu gibt es ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gegnern und Mechaniken aus den Wonder-Leveln – allerdings oft mit einem kleinen Twist, der das Ganze sofort frisch wirken lässt. Die neuen Koop-Minispiele setzen voll auf Kommunikation und Chaos – im besten Sinne. Hier entstehen genau die Momente, in denen man gemeinsam lacht, sich gegenseitig anschreit und trotzdem irgendwie versucht, als Team zu funktionieren. Gleichzeitig sorgen neue Komfortfunktionen wie die Zoom-Kamera oder das automatische Zurückholen von Mitspielern dafür, dass der Spielfluss deutlich angenehmer wird.

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Technisch läuft Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel Park auf der Switch 2 dafür besser denn je. Stabile Performance, höhere Auflösung und ein ohnehin schon wunderschöner Artstyle, der jetzt noch mehr zur Geltung kommt, runden das Gesamtbild ab.

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Fazit zu Super Mario Bros Wonder Switch 2 Edition

Vor allem im Multiplayer entfaltet die Switch-2-Erweiterung ihr volles Potenzial. Bellabel Park und die zusätzlichen Inhalte fühlen sich wie ein großer Spielplatz an, der sowohl für „eine schnelle Runde zwischendurch“ als auch für echte Konzentrationsproben funktioniert. Die Bandbreite reicht von lockerem Spaß bis zu Momenten, in denen man plötzlich merkt: Okay, jetzt muss ich wirklich liefern. Die Minispiele sind dabei das heimliche Highlight. Sie sind abwechslungsreich, verspielt, stellenweise herrlich chaotisch und vor allem: vollgepackt mit cleveren Ideen. Genau diese Mischung sorgt dafür, dass man immer wieder noch eine Runde dranhängt.

Dazu kommt ein erweiterter Soundtrack mit einigen richtig schönen neuen Tracks, die sich nahtlos einfügen, sowie eine technische Umsetzung, die auf der Switch 2 einfach sitzt. Schnelle Ladezeiten, stabile Performance und eine ohnehin schon starke Optik, die jetzt noch etwas mehr glänzt.

Kurz gesagt: Das Upgrade-Pack macht aus einem ohnehin großartigen Spiel die Version, die man sich eigentlich schon beim ersten Release gewünscht hätte.

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Test-System: Nintendo Switch 2