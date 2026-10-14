GTA 6 für Switch 2? Nintendo macht Hoffnung!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Die Hoffnung auf einen Port von GTA VI auf der Nintendo Switch 2 darf bleiben. Die Präsidentin von Nintendo of America, Devon Pritchard, schließt den Titel auf der aktuellen Nintendo-Konsole nicht aus, verweist aber auf die Hersteller: Rockstar Games und Take-Two Interactive.

Nintendo ist erwachsen geworden

GTA ist eine Reihe, die wir bisher nur selten auf einer Nintendo-Konsole gesehen haben. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von GTA 6 und der portablen Wunderkonsole Switch 2 ist die berechtigte Frage der Fans gar nicht so unrealistisch. Schließlich erleben wir bereits, wie anspruchsvolle Titel wie Cyberpunk 2077 und Final Fantasy VII Rebirth ihren Weg auf Nintendo-Konsolen finden. Dies sind Umsetzungen, welche bis vor ein paar Jahren dort als undenkbar galten.

Der Ball liegt ganz woanders

Nun wurde der Elefant im Raum in einem Interview des US-Magazins Variety mit der Präsidentin von Nintendo of America, Devon Pritchard, angesprochen. Ihre Antwort ist überraschend offen und lässt Raum für Spekulationen. Sie meinte, dass GTA VI auf der Switch 2 eine Angelegenheit von Take-Two und Rockstar sei, es derzeit aber nichts anzukündigen gebe. Damit wird der Ball direkt an die Entwickler und Publisher eines der gefragtesten Videospiele aller Zeiten weitergespielt.

Nintendo will alles!

Es gab bereits in der Vergangenheit mehrere Berichte über mögliche Gespräche. Allerdings kann bis dato nichts offiziell angekündigt werden. Dennoch wäre Nintendo wohl sehr froh, den Titel auch auf der eigenen portablen Konsole präsentieren zu dürfen. Es gehört zur momentanen Strategie des Unternehmens, ein möglichst vielfältiges Videospielangebot bereitzustellen. Ob sich der Aufwand auch für die Hersteller von GTA VI lohnen würde, lässt sich schwer beantworten.

Eine Herausforderung

Technisch dürfte GTA VI auf der Switch 2 gar nicht so einfach umzusetzen sein. Der Open-World-Blockbuster strotzt nur so vor Details und bietet eine aufwendige Spielwelt mit Elementen, die, sollte der Titel es seinem Vorgänger gleichtun, auch in den nächsten 1,5 Dekaden mit später erscheinenden Titeln mithalten sollen. Sollte es tatsächlich zu einem Port kommen, müssten ziemlich sicher bei der Auflösung, der Bildrate und den Details Abstriche gemacht werden.

Bei Nintendo stehen offenbar alle Türen sperrangelweit offen. Titel wie die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition und Red Dead Redemption von denselben Herstellern haben es allerdings bereits auf die aktuellen Nintendo-Konsolen geschafft.

Quelle: variety.com