Red Dead Redemption bekommt neue Retail-Versionen, auch für Switch 2

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Rockstar Games scheint den nächsten Schritt für einen seiner größten Klassiker vorzubereiten. Laut aktuellen Leaks stehen neue physische Versionen von Red Dead Redemption in den Startlöchern und das überraschend auch für die Switch 2.

Die Infos stammen vom bekannten Deal-Insider billbil-kun (via Dealabs.com), der in der Vergangenheit bereits mehrfach zuverlässige Vorabinfos geliefert hat. Offiziell bestätigt ist noch nichts, aber die Details wirken ungewöhnlich konkret.

Release schon im Mai, Preis deutlich günstiger

Wenn sich die Angaben bestätigen, erscheint Red Dead Redemption am 07. Mai 2026 als physische Version für PS5. Zusätzlich soll es auch eine Version für die Nintendo Switch 2 geben.

Besonders interessant: Der Preis liegt laut Leak bei nur 34,99 Euro. Damit wäre die Retail-Version sogar rund 15 Euro günstiger als die ursprüngliche digitale Veröffentlichung, die bei knapp 50 Euro gestartet ist.

Für viele Spieler dürfte das ein starkes Argument sein, vor allem wenn sie bisher auf eine günstigere Version gewartet haben.

Switch 2-Version sorgt für Diskussionen

Ein Detail sorgt allerdings schon jetzt für gemischte Reaktionen. Die angebliche Switch 2-Version soll nicht als klassische Disc oder Cartridge erscheinen, sondern als sogenanntes „Code-in-a-Box“. Das bedeutet: Du bekommst eine Box im Regal, aber darin steckt nur ein Download-Code statt eines echten Datenträgers.

Gerade Sammler könnten damit ein Problem haben. Für Nintendo ist das allerdings kein neuer Schritt. Ähnliche Lösungen gab es bereits bei größeren Third-Party-Releases.

Vorbestellungen bereits aufgetaucht

Zusätzlich spannend: In Frankreich ist die PS5-Version wohl bereits kurzzeitig bei einem Händler aufgetaucht und sogar vorbestellbar gewesen. Ob es sich dabei um einen Fehler oder einen vorgezogenen Eintrag handelt, ist aktuell unklar. Offizielle Infos von Rockstar Games fehlen bisher komplett.

Das deutet aber stark darauf hin, dass eine Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte.

Komplettpaket inklusive Undead Nightmare

Inhaltlich bleibt alles beim Alten. Auch die neuen Editionen sollen wieder das komplette Paket enthalten, inklusive der beliebten Erweiterung Undead Nightmare. Damit bekommst du die volle Western-Erfahrung in einem Paket.

Der Zeitpunkt ist alles andere als zufällig. Während sich die Gaming-Welt langsam auf GTA 6 vorbereitet, nutzt Rockstar offenbar die Gelegenheit, ältere Titel noch einmal neu zu positionieren. Schade das es nicht die Next-Gen-Version von Red Dead Redemption 2 ist. Immerhin hätten wir diese eher erwartet.

Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wann macht Rockstar es offiziell?

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