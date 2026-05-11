Stellar Blade 2 löst sich von Sony: Was bedeutet das für PS5-Fans?

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Stellar Blade 2 könnte sich eine wichtige Änderung anbahnen. Entwickler Shift Up hat bestätigt, dass der Nachfolger nicht mehr von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht werden soll. Stattdessen will das koreanische Studio das Publishing selbst übernehmen. Für Fans ist das spannend, weil der erste Teil stark mit PlayStation verbunden war und zunächst als PS5-Exklusivtitel erschien.

In einer aktuellen Q&A-Antwort erklärte Shift Up (via VGC.com), dass die Entwicklung des nächsten Stellar Blade-Spiels planmäßig voranschreitet und die angestrebten Qualitätsstandards erreicht werden sollen. Besonders auffällig ist aber die neue Publishing-Strategie. Die Entwickler sprechen davon, künftig auf ein eigenes Service-Modell zu setzen. Dadurch will das Studio Marketing und Kommunikation stärker selbst steuern und die Identität der Marke klarer vermitteln.

Kommt Stellar Blade 2 direkt auf mehrere Plattformen?

Offiziell hat Shift Up noch keine Plattformen für Stellar Blade 2 genannt. Trotzdem sorgt eine Formulierung für Spekulationen. Das Studio will mit dem nächsten Teil eine breite globale Zielgruppe ab Tag eins erreichen. Ein Hinweis, dass Stellar Blade 2 nicht wieder zuerst exklusiv auf PS5 erscheinen könnte?

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Das erste Stellar Blade erschien zunächst für PS5, später folgte die PC-Version. Wenn Shift Up beim Nachfolger selbst veröffentlicht und die Reichweite maximieren will, wäre ein gleichzeitiger Start auf PS5 und PC zumindest naheliegend. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Eine Xbox- oder Switch 2-Version bleibt ebenfalls offen. Es wird bereits in der Community spekuliert, dass die neue Strategie auch einen breiteren Plattformstart ermöglichen könnte, möglicherweise sogar mit Switch 2. Wichtig bei all den Debatten: Shift Up selbst hat solche Plattformen aber bisher nicht angekündigt.

Auch der erste Teil könnte noch auf weitere Plattformen kommen

Interessant ist außerdem, dass Shift Up beim ersten Stellar Blade weitere Plattformen prüft. Laut VGC erklärte das Studio, man erkunde aktiv zusätzliche Plattform-Erweiterungen für den ersten Teil. Möglich wäre eine Switch 2-Version. Die aktuelle Nintendo-Konsole ist global sehr gefragt und hat 20 Millionen Einheiten nach einem Jahr erreicht.

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Das passt zur Entwicklung der Marke. Stellar Blade startete als PlayStation-naher Titel, hat sich aber auf PC stark bewährt. Der Erfolg auf Steam dürfte Shift Up gezeigt haben, dass die Serie auch außerhalb des PlayStation-Ökosystems viel Potenzial hat. Genau deshalb wirkt die neue Publishing-Entscheidung wie ein logischer Schritt.

Für PlayStation-Fans bedeutet das nicht automatisch schlechte Nachrichten. Stellar Blade 2 kann weiterhin für PS5 erscheinen. Doch Sony scheint beim Nachfolger nicht mehr dieselbe Rolle zu spielen wie beim ersten Teil. Das verändert die Wahrnehmung. Aus einem PlayStation-geprägten Projekt könnte eine breitere Multiplattform-Marke werden. Ein kleiner Prestigeverlust für Sony, eine große Chance für alle Plattformen.

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