Star Fox auf Switch 2 startet mit Day-One-Update

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Star Fox kehrt zurück, und allein das reicht für viele Nintendo-Fans schon aus, um hellhörig zu werden. Die Reihe gehört zu diesen Marken, die nie ganz verschwinden, aber viel zu selten im Rampenlicht stehen. Jetzt bekommt die Switch 2 ihr eigenes Star Fox-Erlebnis. Doch schon vor dem Release gibt es ein Detail, das Diskussionen auslöst.

Star Fox auf der Switch 2 benötigt zum Start ein Update, um bestimmte Funktionen freizuschalten (via Nintendo.com Japan). Es geht dabei nicht um irgendeinen kleinen Bonus, sondern um Online-Features wie den Battle Mode, GameChat-Avatare und AR-Funktionen.

Was steckt im Day-One-Update von Star Fox?

Das Update soll notwendig sein, damit Spieler am Online-Battle-Mode teilnehmen können. Dieser Modus unterstützt 4-gegen-4-Dogfights zwischen Team Star Fox und Team Star Wolf. Genau das klingt nach einem der spannendsten neuen Features des Switch 2-Ablegers.

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Dazu kommen weitere Funktionen, die ebenfalls erst nach dem Update nutzbar sein sollen. Dazu zählen GameChat-Charakter-Avatare und AR-Features, mit denen Spieler offenbar das Aussehen von Fox und anderen Crew-Mitgliedern annehmen können. Für diese Online- und Chat-Funktionen wird zusätzlich eine aktive Online-Mitgliedschaft benötigt.

Der Day-One-Patch wird also für die Online-Funktionen benötigt. Das heißt nicht, dass das komplette Spiel ohne Update unspielbar ist.

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Warum Fans bei Day-One-Updates sofort skeptisch werden

Früher legte man ein Spiel ein und spielte los. Heute gehört ein Start-Update fast schon zur Normalität. Genau deshalb reagieren viele Fans gereizt, sobald ein neues Spiel noch vor Release ein Update ankündigt. Die Sorge ist immer dieselbe: Ist das Spiel auf der Cartridge vollständig? Fehlen wichtige Inhalte? Oder werden Funktionen künstlich nachgereicht?

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Bei Star Fox wirkt die Lage differenzierter. Online-Modi brauchen oft Serveranbindung, Balancing, Tests und aktuelle Systemsoftware. Dass Nintendo einen Online-Battle-Mode erst per Update aktiviert, ist daher nicht ungewöhnlich. Trotzdem bleibt der Beigeschmack, weil gerade Nintendo-Fans physische Versionen oft besonders schätzen.

Wer Star Fox später einmal aus dem Regal nimmt, möchte nicht das Gefühl haben, nur eine halbe Version zu besitzen. Genau deshalb ist die Frage spannend, welche Inhalte direkt auf der Karte liegen und welche dauerhaft an einen Download gebunden sind.

Star Fox soll am 25. Juni 2026 digital und im Handel für die Switch 2 erscheinen. Vorbestellungen sind bereits im eShop und über Nintendos Store möglich.

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