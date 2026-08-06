Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Obwohl Rockstar Games derzeit weiterhin am geplanten Veröffentlichungstermin für 19. November 2026 festhält, sorgen neue Aussagen eines ehemaligen Entwicklers für Diskussionen.

Mike York, der früher als Senior Animator bei Rockstar tätig war, erklärte in einem aktuellen Interview, dass ihn eine weitere Verschiebung von GTA 6 um mehrere Monate „nicht überraschen“ würde. Dabei betonte er jedoch ausdrücklich, dass es sich lediglich um seine persönliche Einschätzung handelt und nicht um Insiderwissen.

Keine Insider-Informationen

Mike York machte deutlich, dass er heute keinen Einblick mehr in die Entwicklung von GTA 6 hat. Seine Aussage basiert ausschließlich auf seinen Erfahrungen aus der Zeit bei Rockstar.

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Seiner Meinung nach verfolgt das Studio seit Jahren dieselbe Philosophie: Ein Spiel wird erst veröffentlicht, wenn die Entwickler mit der Qualität zufrieden sind. Sollten kurz vor dem Release größere Probleme auftreten, könne sich Rockstar deshalb auch kurzfristig für eine weitere Verschiebung entscheiden.

Rockstar hält bislang am Termin fest

Trotz der Spekulationen gibt es aktuell keine offiziellen Hinweise auf eine erneute Verzögerung. Rockstar Games nennt weiterhin den 19. November 2026 als Veröffentlichungstermin für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Damit bleibt die Aussage des ehemaligen Entwicklers vorerst reine Einschätzung und sollte nicht als Hinweis auf konkrete interne Entwicklungen verstanden werden.

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GTA 6 wurde bereits mehrfach verschoben

Die Diskussion kommt nicht von ungefähr. GTA 6 musste seinen Veröffentlichungstermin bereits mehrfach anpassen. Rockstar begründete die bisherigen Verschiebungen jeweils mit zusätzlicher Entwicklungszeit und dem Wunsch, die hohe Qualitätsmesslatte des Studios zu erreichen.

Gerade deshalb reagieren viele Fans inzwischen sensibel auf jede neue Aussage rund um einen möglichen weiteren Aufschub.

Die Community bleibt gespalten

In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen auseinander. Einige Spieler würden lieber noch einmal einige Monate warten, wenn dadurch ein technisch ausgereiftes Spiel erscheint. Andere hoffen, dass Rockstar den aktuellen Termin diesmal einhalten kann und sehen in Yorks Aussagen lediglich eine allgemeine Einschätzung eines ehemaligen Mitarbeiters.

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Fest steht jedoch, dass wir am 27. August 2026 einen „Extended Look“ auf GTA 6 erhalten werden.

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