GTA 6: Backend-Daten verraten offenbar benötigte PS5-Firmware-Version zum Spielen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 soll auf der PlayStation 5 mindestens die neue Systemsoftware 14.10.00.00 voraussetzen. Das geht laut einem aktuellen Bericht aus Daten des PlayStation-Backends hervor. Für die meisten PS5-Besitzer ist das kaum der Rede wert. Interessant wird die Sache allerdings für Spieler, die ihre Konsole wegen des erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Relapse-Jailbreaks bewusst auf einer älteren Firmware lassen.

Die Information stammt vom bekannten PlayStation-Backend-Tracker PlayStation Game Size. Demnach verlangt die aktuell im PlayStation-System hinterlegte Version von Grand Theft Auto VI mindestens PS5-Systemsoftware 14.10.00.00.

Genau diese Firmware hat Sony erst am 02. Oktober 2026 veröffentlicht. Das Update bringt laut den veröffentlichten Angaben keine großen neuen Funktionen, sondern konzentriert sich vor allem auf Sicherheitskorrekturen sowie Verbesserungen bei Stabilität und Systemleistung.

GTA 6 liegt damit deutlich außerhalb des neuen PS5-Jailbreaks

Das Timing ist bemerkenswert. Erst Ende September wurde der neue PS5-Jailbreak Relapse veröffentlicht. Dieser unterstützt Systemsoftware von Version 7.00 bis einschließlich 13.60 und funktioniert dadurch sogar auf vergleichsweise aktuellen PS5- und PS5-Pro-Konsolen. Firmware 14.00 schließt die dafür verwendete Exploit-Kette bereits.

Wer seine PlayStation 5-Konsole deshalb absichtlich auf Version 13.60 oder niedriger hält, steht nach aktuellem Stand vor einem Problem: GTA 6 würde auf dieser Firmware nicht starten. Für das Spiel wäre ein Update auf mindestens 14.10 notwendig, wodurch die derzeit öffentlich verfügbare Relapse-Methode nicht mehr funktioniert.

Die Firmware-Anforderung kann sich bis zum Release noch ändern

Auch die 14.10-Angabe sollte noch nicht als endgültige Rockstar-Bestätigung verstanden werden. Sie stammt aus dem PlayStation-Backend und nicht aus einer offiziellen Ankündigung von Sony oder Rockstar. Bis zur Veröffentlichung kann sich die Mindestversion theoretisch noch verändern.

Dass GTA 6 eine relativ aktuelle PS5-Firmware verlangt, wäre allerdings wenig überraschend. Sony weist selbst darauf hin, dass bestimmte Anwendungen und Inhalte vor der Nutzung ein Systemsoftware-Update voraussetzen können. Das Unternehmen empfiehlt grundsätzlich, die PS5 auf dem neuesten Stand zu halten. Für normale Spieler ändert sich damit praktisch nichts. Wer automatische Systemupdates aktiviert hat, dürfte Version 14.10 lange vor dem GTA 6-Launch installiert haben. Relevant ist die Information fast ausschließlich für die Homebrew- und Jailbreak-Szene.

Und kaum ein Spiel dürfte mehr Spieler zum Update bewegen als dieses: Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Digitale Vorbesteller können laut Rockstar Games bereits ab dem 12. November mit dem Preload beginnen. Für Besitzer einer normalen, aktuellen PS5 bleibt die neue Firmware-Anforderung deshalb eine Randnotiz.

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