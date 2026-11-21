Klaus Kainz Ein freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Noch nie schnitt ein Videospiel bei Kritikern besser ab als das neue Open-World-Epos von Rockstar Games. Mit einem Durchschnittswert von 99 Prozent fuhr GTA 6 auf dem Review-Aggregator Metacritic von fast allen Testern Bestnoten ein – ein absolutes Novum. Damit stößt Grand Theft Auto die alte Originalversion von Zelda: Ocarina of Time vom Thron. Beim User Score sieht das nun aber anders aus. Am Freitag sank die Wertung auf rund 4/10, inzwischen hat sie sich bei circa 5/10 nach fast 50.000 Abstimmungen eingependelt (via Metacritic).

Warum sind die Wertungen der Nutzer für GTA 6 so niedrig? Vielleicht sind manche Spieler aufgrund der riesigen Erwartungshaltung ernüchtert. Immerhin hätte der Hype nicht größer sein können, nachdem Fans satte 13 Jahre auf einen neuen Ableger von Grand Theft Auto warten mussten. Allerdings könnten auch Internet-Trolle am Werk sein. Hunderte scheinbare Nintendo-Fans gaben GTA 6 beispielsweise die Niedrigst- und Zelda die Höchstwertung. Übrigens: Auf Metacritic muss niemand nachweisen, ein Spiel tatsächlich gespielt zu haben.

Sogenanntes Review-Bombing wäre nichts Neues. Dabei fluten unzufriedene Spieler oder Troll-Accounts Spiele massenhaft mit schlechten Wertungen. Das passiert beispielsweise, wenn sich Publisher öffentlich einen Fauxpas leisten. Bei GTA 6 könnten neben tatsächlicher Enttäuschung, etwa über das gemächliche Gameplay oder die Framerate, auch peinliche Schlammschlachten eine Rolle spielen. Inzwischen behaupten nämlich andere Nutzer, dass sich manche GTA-Fans mit einer 0/10 für Zelda „rächen“ würden (via resetera). In den Reviews sind außerdem oft identitätspolitische Schlagwörter zu lesen.

Hat Zelda oder GTA die besten Wertungen auf Metacritic?

Mit den 99 Prozent für das alte Zelda: Ocarina of Time ist das so eine Sache. Während der Ära des Nintendo 64 und der PlayStation 1 wurden Spieletests noch nicht derart akribisch gesammelt. Vieles erschien in den 90ern noch im Print oder ist im Web schon lange offline. Die Wertung von Zelda basiert daher auf gerade einmal 22 Reviews von Kritikern; für GTA 6 liegen bereits über 150 Tests vor. Ein ausgeglichener Vergleich ist daher auf Metacritic allein nicht mehr möglich.